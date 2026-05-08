«Мощный инструмент, но не замена художников и творцов»: руководство Sony прояснило использование генеративного ИИ в играх PlayStation

Гендиректор Sony Хироки Тотоки (Hiroki Totoki) и глава Sony Interactive Entertainment Хидеаки Нисино (Hideaki Nishino) на презентации корпоративной стратегии компании рассказали о применении генеративного ИИ в играх PlayStation.

По словам Нисино, генеративный ИИ стал «мощным инструментом», который помогает PlayStation в снижении барьеров для творчества и ускорении разработки. Внутренние студии Sony уже активно применяют технологию.

В частности, внутри PlayStation Studios был разработан ИИ-инструмент Mockingbird, который позволяет быстро (за долю секунды вместо нескольких часов) анимировать трёхмерные модели лиц на основе данных захвата движений.

Результаты работы Mockingbird можно наблюдать в уже вышедших играх PlayStation вроде дебютировавшего в 2024 году постапокалиптического экшена с открытым миром Horizon Zero Dawn Remastered.

Помимо прочего, Mockingbird взяли на вооружение такие студии PlayStation, как Naughty Dog (Uncharted, The Last of Us, Intergalactic: The Heretic Prophet) и San Diego Studio (серия MLB The Show).

«Человеческое творчество остаётся самым важным. ИИ — мощный инструмент, но не замена художников и творцов. Он усилитель человеческого воображения и катализатор новых возможностей», — заверил Тотоки.

Sony также принимает участие в совместном проекте с Bandai Namco по изучению того, как генеративный ИИ и новейшие технологии могут наиболее эффективно способствовать реализации замысла создателя в сфере видеопроизводства.