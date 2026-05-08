Сегодня 08 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation «Мощный инструмент, но не замена художни...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Мощный инструмент, но не замена художников и творцов»: руководство Sony прояснило использование генеративного ИИ в играх PlayStation

Гендиректор Sony Хироки Тотоки (Hiroki Totoki) и глава Sony Interactive Entertainment Хидеаки Нисино (Hideaki Nishino) на презентации корпоративной стратегии компании рассказали о применении генеративного ИИ в играх PlayStation.

Источник изображений: PlayStation

Источник изображений: PlayStation

По словам Нисино, генеративный ИИ стал «мощным инструментом», который помогает PlayStation в снижении барьеров для творчества и ускорении разработки. Внутренние студии Sony уже активно применяют технологию.

В частности, внутри PlayStation Studios был разработан ИИ-инструмент Mockingbird, который позволяет быстро (за долю секунды вместо нескольких часов) анимировать трёхмерные модели лиц на основе данных захвата движений.

Для анимации волос Mockingbird использует данные из видеороликов с поведением реальных причёсок

Для анимации волос Mockingbird использует данные из видеороликов с поведением реальных причёсок

Результаты работы Mockingbird можно наблюдать в уже вышедших играх PlayStation вроде дебютировавшего в 2024 году постапокалиптического экшена с открытым миром Horizon Zero Dawn Remastered.

Помимо прочего, Mockingbird взяли на вооружение такие студии PlayStation, как Naughty Dog (Uncharted, The Last of Us, Intergalactic: The Heretic Prophet) и San Diego Studio (серия MLB The Show).

ИИ также применяется в новейшем апскейлере от Sony — PSSR для PS5 Pro

ИИ также применяется в новейшем апскейлере от Sony — PSSR для PS5 Pro

«Человеческое творчество остаётся самым важным. ИИ — мощный инструмент, но не замена художников и творцов. Он усилитель человеческого воображения и катализатор новых возможностей», — заверил Тотоки.

Sony также принимает участие в совместном проекте с Bandai Namco по изучению того, как генеративный ИИ и новейшие технологии могут наиболее эффективно способствовать реализации замысла создателя в сфере видеопроизводства.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Босс Google Cloud: генеративный ИИ уже в ответе за ваши любимые игры, просто вы об этом не знаете
«Хотите — верьте, хотите — нет»: разработчик Graveyard Keeper 2 отреагировал на подозрения в использовании генеративного ИИ
Амбициозный китайский боевик Phantom Blade Zero создавался без применения генеративного ИИ — игра вышла на финишную прямую
Разработчикам Eve Online пришлось сменить название студии, чтобы её перестали ассоциировать с Коммунистической партией Китая
Шпионский боевик 007 First Light от создателей Hitman получил системные требования для игры в 4K, а трассировку пути придётся подождать
Киберпанковый боевик No Law от создателей The Ascent не копирует Cyberpunk 2077 — разработчики ответили на вопросы игроков
Теги: playstation, playstation studios, sony interactive entertainment, искусственный интеллект, ии
playstation, playstation studios, sony interactive entertainment, искусственный интеллект, ии
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Южнокорейские учёные объявили «третью эпоху транзисторов» — кремниевые осцилляторы будут решать сложные задачи
NASA испытало обычные фотокамеры Canon и Nikon в условиях космоса — выжили не все
Самые тяжёлые чёрные дыры рождаются не из звёзд — они «собираются» из больших дыр, выяснили учёные
Киберпанковый боевик No Law от создателей The Ascent не копирует Cyberpunk 2077 — разработчики ответили на вопросы игроков
Telegram получил большое обновление с ИИ — ботов теперь можно призвать в любой чат и другие нововведения
«Мощный инструмент, но не замена художников и творцов»: руководство Sony прояснило использование генеративного ИИ в играх PlayStation 49 мин.
Разработчикам Eve Online пришлось сменить название студии, чтобы её перестали ассоциировать с Коммунистической партией Китая 3 ч.
Роскомнадзор заявил, что не ограничивал доступ к GitHub 4 ч.
Шпионский боевик 007 First Light от создателей Hitman получил системные требования для игры в 4K, а трассировку пути придётся подождать 5 ч.
ИИ теперь пишет 60 % нового кода Airbnb — и сам решает 40 % запросов в техподдержку 6 ч.
Google начала тестировать ИИ-агента Remy — конкурента OpenClaw 7 ч.
Россияне массово жалуются на блокировки аккаунтов в Anthropic Claude — потеряны проекты и переписки с ИИ 7 ч.
Амбициозный хоррор Paranormal Activity: Threshold от создателя The Mortuary Assistant отменён из-за конфликта с Paramount Pictures 7 ч.
Архивировать интернет становится всё сложнее: Wayback Machine и Wikimedia страдают от дефицита HDD 7 ч.
«Золотой глобус» не будет дисквалифицировать номинантов из-за ИИ, но излишеств не допустит 9 ч.
Intel снова будет производить чипы для Apple, но не как раньше — WSJ узнала о предварительном соглашении 36 мин.
Logitech нарастит инвестиции в игровые продукты, ИИ и корпоративный сегмент 3 ч.
Пентагон рассекретил первую партию файлов об НЛО — впечатлить скептиков не удалось 4 ч.
Gigabyte запустила продажи Aorus GeForce RTX 5090 Infinity с необычным дизайном и скрытым вентилятором 5 ч.
У заднеприводных Cybertruck могут отвалиться колёса — Tesla отзывает все 173 проданных электромобиля 6 ч.
iFixit объявила «короля ремонтопригодности» среди наушников — у AirPods Max 2 всего 4 балла из 10 6 ч.
Asus выпустила 12,3" портативный сенсорный монитор ROG Strix XG129C и 34" геймерский ROG Strix OLED XG34WCDMS 6 ч.
Спрос на чипы AMD обогнал поставки — компания ищет спасение у Samsung Electronics 6 ч.
Nintendo готовится к падению продаж консолей Switch 2 уже через год после дебюта 6 ч.
TCL CSOT показала дисплей для ноутбуков, работающий с частотой от 0,01 до 120 Гц одновременно 7 ч.