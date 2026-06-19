Современные роботы освоили многое, но окружающий мир они всё ещё не понимают

Современные роботы освоили множество новых задач: они смешивают коктейли, бегают марафоны и складывают бельё. Но освоить множество действий и выполнять их по команде они пока неспособны. Это расхождение было легко заметить на мероприятии Robotics Summit, прошедшем в конце мая в Бостоне. В брошюрах говорилось одно, а создатели роботов говорили совсем другое, пишет Tech Xplore.

Илон Маск (Elon Musk) любит демонстрировать прототип своего Tesla Optimus — недавно тот научился бегать короткими шагами. Figure 03 показали, как наводят порядок в гостиной. Китайские AgiBot и Matrix Robotics научили своих роботов приветствовать посетителей, подавать кофе и проводить для них экскурсии. На деле, однако, способности современных роботов намного скромнее. «Большинство человекоподобных роботов, которых вы видите, управляются дистанционно, или же они придерживаются очень специфических задач и маршрутов», — сказал Крис Матьё (Chris Matthieu) из стартапа RealSense, выпускающего камеры для роботов.

Например, представленный в минувшем октябре 1X Neo рекламировался как «первый в мире готовый к использованию в потребительском сегменте человекоподобный робот, призванный изменить жизнь в доме», но на демонстрации управлялся человеком. Прогресс, впрочем, ощутим, и движет им искусственный интеллект. «Думаю, ИИ значительно ускорил этот рост», — сказал Уильям Оказаки (William Okazaki) из выпускающей сенсоры компании Renesas. Почти решена проблема рук — долгое время она считалась основной в робототехнике, теперь же роботы с высокой точностью хватают предметы, а сенсоры иногда даже определяют, когда касаются человеческой кожи.

Прогресс в значительной мере обусловили ИИ-модели класса «зрение-язык-действие» (VLA), в которых письменные инструкции объединяются с изображением с камеры в реальном времени — и робот связывает то, на что смотрит, с тем, что должен делать. Есть ещё и «модели мира»: ИИ учится на большом количестве изображений и видео, пока не начинает предсказывать, что произойдёт в реальном мире дальше, например, как переместится объект, если его сжать. Но до появления человекоподобного робота, который умеет делать всё понемногу, пройдут ещё годы.

«Для роботов общего назначения понадобится больше времени», — подтвердил Дэниел Фань (Daniel Fan) из выпускающей запчасти для роботов компании Innodisk. Многие человекоподобные роботы уже действуют в мире. В реальном мире действуют Boston Dynamics Atlas на заводе Hyundai и Hexagon Robotics AEON на заводе BMW — но в рамках испытаний, а не как коммерческие продукты. «Пока робот не попытается сделать то, что, как ты думаешь, он может, ты ничего не узнаешь наверняка», — предупредил Чарли Кемп (Charlie Kemp) из выпускающей роботов для людей с ограниченными возможностями компании Hello Robot. Полноценная автономная работа в больших масштабах пока невозможна, «потому что недостаточно данных», — добавил Синьжуй Би (Xinrui Bi) из AgiBot.

Чтобы собрать эти данные, компании повсюду ставят камеры и записывают, как люди движутся — от готовящих дома еду, до рабочих текстильной мастерской в Индии. И ставки здесь выше, чем у ChatGPT: робот действует в физическом мире, и его ошибки могут обернуться физическим ущербом. «Если хочешь перейти к социальной сфере, он должен быть действительно безопасен для людей, находящихся рядом с роботом», — сказал Валентино Фагард (Valentino Fagard) из японской XELA Robotics, которая пытается наделить роботов тактильными ощущениями.

Инженеры могут попытаться установить ограничения, например, указать машинам не хватать слишком сильно или не подходить близко к человеку. Но есть нюанс: роботы, как и чат-боты не всегда делают одно и то же дважды, и это затрудняет прогноз их поведения. «Проблема с как бы они ни назывались, моделью мира или VLA в том, что они недетерминированы, они — чёрный ящик», — пояснил Джон Блэк из Brain Corp, которая специализируется на специфических задачах, таких как мойка полов или уборка полок в магазине. Роботы очень далеки от надлежащего уровня безопасности, потому что даже их создатели в полной мере не понимают, почему они делают то, что делают.