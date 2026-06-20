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Claude Code помог решить многолетнюю проблему с зависанием дисплея ноутбуков с графикой AMD

Давняя проблема ноутбуков под управлением Linux с графикой AMD Radeon, выражающаяся в зависании дисплея после длительного использования, наконец-то близка к решению. Помощь в поиске решения оказал ИИ-инструмент для программирования Claude Code компании Anthropic, сообщил ресурс Phoronix.

Проблема в работе дисплеев ноутбуков, связанная с ошибкой в драйвере графики ядра Linux AMDGPU, наблюдалась с 2017 года, что свидетельствует о её серьёзности. До этого момента одним способов для её обхода было отключение функции энергосбережения Panel Self Refresh (PSR).

Источник изображения: Phoronix

Источник изображения: Phoronix

По словам одного из читателей Phoronix, владельца ноутбука Lenovo ThinkPad T14 Gen1 AMD, у которого дисплей «зависает примерно раз в неделю», давняя проблема, похоже, скоро будет решена. Он сообщил, что появились новые патчи, касающиеся объединения обработки DCN vblank/page-flip и других изменений в коде отображения. Хотя предыдущие исправления не дали положительного результата, похоже, что эти последние патчи должны решить проблему, отметил Phoronix. Патчи всё ещё не внесены в основную ветку ядра Linux, но, как ожидается, исправления будут включены в ближайшее время, пишет ресурс.

Phoronix также отметил, что главная особенность решения давней проблемы с дисплеями ноутбуков заключается в том, что для этого программисты использовали Vibe debugging, когда процесс взаимодействия с ИИ-агентом для анализа проблем, поиска их причин и решения осуществляется на естественном языке. Claude Code помог не только определить причину проблемы, но и создать необходимые исправления.

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Теги: linux, баг, amd radeon, ии, claude code
linux, баг, amd radeon, ии, claude code
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