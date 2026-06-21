Сегодня 21 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... «Накаркали»: в запрете своих ИИ-моделей ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Накаркали»: в запрете своих ИИ-моделей виноваты сами представители Anthropic, как убеждены эксперты

В конце прошлой недели Anthropic столкнулась с запретом на использование её ИИ-моделей Mythos 5 и Fable 5 иностранными гражданами, но трудности в столь избирательном ограничении вынудили её полностью закрыть доступ к указанным моделям. Эксперты считают, что руководство Anthropic само «накаркало» такой исход, поскольку слишком много говорило об исходящих от ИИ рисках.

Источник изображения: Anthropic

Источник изображения: Anthropic

Издание Financial Times отмечает, что термины, связанные с рисками, в текущем году упоминались в пяти случаях на каждые 1000 слов, опубликованных представителями Anthropic в официальных заявлениях и публикациях в социальных сетях или корпоративном блоге. Глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) в своих публикациях в этом году подобные слова использовал только в 0,6 случаях на 1000 слов.

Ян Лекун (Yann LeCun), который ранее работал над созданием ИИ в Meta, на этой неделе признался, что экспортные запреты в отношении ИИ-моделей Anthropic стали итогом «нелепого нагнетания страха» самим главой Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei). Как отметил Лекун в социальных сетях на этой неделе, «что посеешь, то и пожнёшь». Европейские союзники США уже выразили своё беспокойство по поводу ограничения доступа к передовым американским ИИ-моделям.

Сотрудники редакции Financial Times подсчитали, что Дарио Амодеи и его коллеги по Anthropic в своих высказываниях по поводу ИИ в текущем году употребляли слово «риск» 336 раз, «меры безопасности» — 121 раз, «уязвимость» — 128 раз. Из уст представителей OpenAI те же слова в этом году звучали всего 30, 33 и 10 раз соответственно. Альтман в апреле язвительно прокомментировал методы продвижения ИИ-модели Mythos: «Это невероятный маркетинговый ход — заявить, что мы разработали бомбу и собираемся сбросить её вам на голову».

Anthropic в целом активно обсуждает меры регулирования в сфере ИИ, включая возможность государственного вмешательства. За день до введения запрета на доступ к Mythos 5 и Fable 5 Амодеи опубликовал длинный пост в личном блоге, в котором рассуждал о слишком медленном формировании мер по регулированию ИИ. Он подчёркивал, что Mythos продемонстрировала «весьма реальные риски для кибербезопасности». Но самой насыщенной отсылками к рискам публикацией стала статья от апреля 2025 года, в которой Anthropic рассуждала об опасных проявлениях ИИ. В этом материале концентрация негативных коннотаций в три раза превысила обычный уровень.

Тем не менее, с 2023 года Anthropic заметно смягчила тон при описании подобных рисков, соответствующие ключевые слова стали использоваться в два раза реже по мере роста популярности её ИИ-моделей. Количество новостных публикаций о Mythos с апреля этого года оказалось значительно выше материалов, посвящённых ИИ-моделям других разработчиков, вышедших в этом году. Запрет на доступ к Mythos 5 и Fable 5 на прошлой неделе дополнительно увеличил частоту упоминаний этих моделей независимыми новостными источниками.

По словам бывшего главы правительственного ведомства США по вопросам ИИ Дэвида Сакса (David Sacks), стартап Anthropic сам противился введению послаблений на использование Fable 5, на котором настаивали организации, пользующиеся доверием американских властей. Итогом подобной «саморазрушительной» деятельности стал поголовный запрет на доступ к ИИ-моделям Anthropic профильной направленности. Независимые эксперты отмечают, что со стороны поведение властей США кажется не очень последовательным. Сперва американское правительство ратует за активное развитие инфраструктуры ИИ и даже критикует излишнюю зацикленность на регулировании в сфере безопасности, а потом резко меняет курс и вводит запрет на использование самой передовой американской ИИ-модели.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Получившие ранний доступ к Mythos клиенты Anthropic сохранили его даже после недавней блокировки
Требования властей США к Anthropic для разблокировки ИИ-моделей практически труднореализуемы
Anthropic отключила передовые ИИ-модели Mythos 5 и Fable 5 для всех пользователей по требованию США
Apple прояснила ситуацию с отсутствием поддержки watchOS 27 на старых смарт-часах
Microsoft обнаружила новый вредонос для кражи криптовалюты, распространяемый на USB-накопителях
Еврокомиссия выбрала, кто построит официальную европейскую модель ИИ с 400 млрд параметров
Теги: anthropic, ии, ии-модель, кибербезопасность
anthropic, ии, ии-модель, кибербезопасность
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
CD Projekt Red до сих пор не восстановила репутацию после скандального релиза Cyberpunk 2077, но не теряет надежды
Google DeepMind покинул лауреат Нобелевской премии Джон Джампер — он перейдёт в Anthropic
Nokia и Acer положили конец патентной войне вокруг видеокодеков
Socket AM4 всё ещё актуален: ASRock выпустила новую материнскую плату на чипсете AMD B550
Microsoft раскрыла сроки выпуска Windows 11 26H2 и аппаратные требования
«Не в деньгах счастье»: рекордные финансовые показатели в Meta соседствуют с серьёзным упадком духа сотрудников 6 мин.
«Накаркали»: в запрете своих ИИ-моделей виноваты сами представители Anthropic, как убеждены эксперты 43 мин.
Новая статья: Phonopolis — прямо как в книге «1984» Джорджа Оруэлла. Рецензия 8 ч.
Новая статья: Gamesblender № 781: предзаказы GTA VI, студии Xbox на грани закрытия, Unreal Engine 6 в 2027 году 9 ч.
ИИ Continuum найдёт и починит уязвимости у клиентов AWS 16 ч.
В октябре Microsoft прекратит поддержку Office 2021 — продолжать им пользоваться будет небезопасно 16 ч.
Сооснователь Ubisoft Клод Гиймо погиб в авиакатастрофе во Франции 17 ч.
Apple прояснила ситуацию с отсутствием поддержки watchOS 27 на старых смарт-часах 20 ч.
Microsoft обнаружила новый вредонос для кражи криптовалюты, распространяемый на USB-накопителях 20 ч.
Еврокомиссия выбрала, кто построит официальную европейскую модель ИИ с 400 млрд параметров 20 ч.
Thermal Grizzly представила усовершенствованные термопасты Hydronaut Pro и Duronaut Pro 2 ч.
В поисках источника высокоэнергетического нейтрино астрономы наткнулись на нечто неожиданное 11 ч.
AMD и Intel совместно утвердили набор ИИ-инструкций ACE для будущих x86-процессоров 14 ч.
Китай ужесточает контроль за поставками индия — это может ударить по производству дисплеев и оптических чипов 15 ч.
В Словении запущена НРС-система FRIDA с ускорителями NVIDIA Blackwell 17 ч.
Silent PC выпустила водонепроницаемый ПК на AMD Ryzen 9000 с ценой от $3350 17 ч.
Огромные премии сотрудников SK Hynix и Samsung создали угрозу инфляции в Южной Корее 17 ч.
Сделка Microsoft с Oracle по аренде облачной инфраструктуры сорвалась из-за требований безопасности 20 ч.
NASA попытается спасти падающую обсерваторию Swift с помощью космического буксира 20 ч.
Политические меры вряд ли ослабят дефицит памяти на потребительском рынке 20 ч.