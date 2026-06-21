«Накаркали»: в запрете своих ИИ-моделей виноваты сами представители Anthropic, как убеждены эксперты

В конце прошлой недели Anthropic столкнулась с запретом на использование её ИИ-моделей Mythos 5 и Fable 5 иностранными гражданами, но трудности в столь избирательном ограничении вынудили её полностью закрыть доступ к указанным моделям. Эксперты считают, что руководство Anthropic само «накаркало» такой исход, поскольку слишком много говорило об исходящих от ИИ рисках.

Издание Financial Times отмечает, что термины, связанные с рисками, в текущем году упоминались в пяти случаях на каждые 1000 слов, опубликованных представителями Anthropic в официальных заявлениях и публикациях в социальных сетях или корпоративном блоге. Глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) в своих публикациях в этом году подобные слова использовал только в 0,6 случаях на 1000 слов.

Ян Лекун (Yann LeCun), который ранее работал над созданием ИИ в Meta✴, на этой неделе признался, что экспортные запреты в отношении ИИ-моделей Anthropic стали итогом «нелепого нагнетания страха» самим главой Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei). Как отметил Лекун в социальных сетях на этой неделе, «что посеешь, то и пожнёшь». Европейские союзники США уже выразили своё беспокойство по поводу ограничения доступа к передовым американским ИИ-моделям.

Сотрудники редакции Financial Times подсчитали, что Дарио Амодеи и его коллеги по Anthropic в своих высказываниях по поводу ИИ в текущем году употребляли слово «риск» 336 раз, «меры безопасности» — 121 раз, «уязвимость» — 128 раз. Из уст представителей OpenAI те же слова в этом году звучали всего 30, 33 и 10 раз соответственно. Альтман в апреле язвительно прокомментировал методы продвижения ИИ-модели Mythos: «Это невероятный маркетинговый ход — заявить, что мы разработали бомбу и собираемся сбросить её вам на голову».

Anthropic в целом активно обсуждает меры регулирования в сфере ИИ, включая возможность государственного вмешательства. За день до введения запрета на доступ к Mythos 5 и Fable 5 Амодеи опубликовал длинный пост в личном блоге, в котором рассуждал о слишком медленном формировании мер по регулированию ИИ. Он подчёркивал, что Mythos продемонстрировала «весьма реальные риски для кибербезопасности». Но самой насыщенной отсылками к рискам публикацией стала статья от апреля 2025 года, в которой Anthropic рассуждала об опасных проявлениях ИИ. В этом материале концентрация негативных коннотаций в три раза превысила обычный уровень.

Тем не менее, с 2023 года Anthropic заметно смягчила тон при описании подобных рисков, соответствующие ключевые слова стали использоваться в два раза реже по мере роста популярности её ИИ-моделей. Количество новостных публикаций о Mythos с апреля этого года оказалось значительно выше материалов, посвящённых ИИ-моделям других разработчиков, вышедших в этом году. Запрет на доступ к Mythos 5 и Fable 5 на прошлой неделе дополнительно увеличил частоту упоминаний этих моделей независимыми новостными источниками.

По словам бывшего главы правительственного ведомства США по вопросам ИИ Дэвида Сакса (David Sacks), стартап Anthropic сам противился введению послаблений на использование Fable 5, на котором настаивали организации, пользующиеся доверием американских властей. Итогом подобной «саморазрушительной» деятельности стал поголовный запрет на доступ к ИИ-моделям Anthropic профильной направленности. Независимые эксперты отмечают, что со стороны поведение властей США кажется не очень последовательным. Сперва американское правительство ратует за активное развитие инфраструктуры ИИ и даже критикует излишнюю зацикленность на регулировании в сфере безопасности, а потом резко меняет курс и вводит запрет на использование самой передовой американской ИИ-модели.