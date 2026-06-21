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Импортозамещение в Китае вызвало снижение выручки японских поставщиков оборудования для выпуска чипов на 10 %

Американские поставщики оборудования для выпуска чипов давно следуют экспортным ограничениям родного правительства в отношении китайского рынка, тогда как поставщикам из Нидерландов и Японии судьба дала больше возможностей для заработка на китайском рынке. Статистика минувшего фискального года показывает, что для японских производителей доля китайской выручки неумолимо сокращается.

Источник изображения: Tokyo Electron

Источник изображения: Tokyo Electron

Для понимания, доля Китая в общей выручке японской компании Tokyo Electron ещё во втором календарном квартале 2024 года достигала 50 %, но по итогам 2025 фискального года, который в Японии завершился в конце марта текущего, почти все сотрудничающие с китайскими клиентами японские производители продемонстрировали спад выручки на данном географическом направлении.

По информации Nikkei Asian Review, совокупная выручка пяти крупнейших японских поставщиков оборудования для выпуска чипов в минувшем фискальном году на китайском рынке сократилась на 12 % до $9,11 млрд. В случае с Tokyo Electron доля китайского рынка в общей выручки компании в прошлом квартале сократилась в годовом сравнении с 34 до 27 %. Наиболее резким падение доходов на китайском направлении стало для компаний, которые специализируются на начальном этапе производства чипов, связанном с обработкой кремниевых пластин. Считается, что именно в этой сфере китайские производители оборудования подтянули свои возможности, а потому потребность в импортном оборудовании снижается.

Собственно говоря, бизнес нидерландской ASML тоже страдает от этой тенденции, доля Китая в структуре её выручки в первом квартале текущего года снизилась с 27 до 19 %. При этом ёмкость китайского рынка оборудования для производства чипов в прошлом году оставалась на уровне 2024 года, в денежном выражении составляя $49,3 млрд или 37 % от мирового. Тенденция к импортозамещению на китайском рынке такого оборудования стала прослеживаться всё более отчётливо. Власти КНР стимулируют её и принудительными мерами, хотя у участников рынка имеется и собственная мотивация в этой сфере.

По оценкам MIR, уровень импортозамещения по оборудованию в Китае в прошлом году вырос с 2021 года с 10 до 21 % в сегменте начальных этапов обработки, а в сегменте окончательной обработки подтянулся с 19 до 36 %. Серьёзное влияние на местный рынок оказывает Huawei Technologies — крупная компания, которая стала мишенью американских санкций ещё в 2019 году. Она кровно заинтересована в скорейшем импортозамещении, а потому активно помогает партнёрам отказаться от импортного оборудования при производстве чипов.

При этом нельзя сказать, что китайские покупатели отказываются от всего японского оборудования. В сфере конечной обработки чипов продажи японской продукции на территории Китая даже растут. Производитель контрольно-измерительных систем Advantest, например, увеличил по итогам прошлого года свою выручку на китайском рынке почти на 20 %, тогда как Disco прибавил около 10 %. Китайские производители чипов не ограничиваются потребностями внутреннего рынка и активно наращивают экспорт, поэтому потенциал импортозамещения в сфере оборудования остаётся высоким.

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Теги: япония, производство микросхем, китай, китайские производители, импортозамещение
япония, производство микросхем, китай, китайские производители, импортозамещение
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