Сегодня 22 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software игры Рынок видеоигр преодолел отметку в $200 ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Рынок видеоигр преодолел отметку в $200 млрд благодаря росту сегмента ПК, — но мобильные игры лидируют

Глобальный рынок видеоигр впервые в истории превысил отметку в $200 млрд по итогам 2025 года, сообщает PC Gamer со ссылкой на отчёт аналитического агентства Newzoo. Главным драйвером этого роста, несмотря на массовые сокращения штата в индустрии и удорожание комплектующих, стал сегмент персональных компьютеров.

Источник изображения: Rockstar Games

Источник изображения: Rockstar Games

Newzoo опубликовало ежеквартальный отчёт, демонстрирующий рост мировой игровой индустрии на 9,1 % по сравнению с предыдущим годом. Полученные данные превзошли первоначальные прогнозы экспертов, хотя были отмечены более слабые, чем ожидалось, результаты компании Nintendo и общая стагнация консольного рынка.

Лидером по темпам роста стала платформа ПК, выручка которой увеличилась на 12,0 % и достигла $43,6 млрд. Аналитики связывают это с широким предложением игр различного ценового диапазона, например, дорогостоящие мегахиты, такие как Battlefield 6, соседствовали с не менее популярными, но более доступными проектами (Clair Obscur). Значительную долю выручки обеспечили и микротранзакции в проектах free-to-play (F2P, условно-бесплатная модель), среди которых особо выделяется платформа Roblox.

Доходы консольного сегмента оказались немного выше показателей ПК и составили около $44,7 млрд, однако темпы их роста ограничились скромными 2,8 %. Безоговорочным же лидером по объёму привлечённых средств осталась мобильная индустрия, собравшая $113,3 млрд, что более чем вдвое превышает результаты других платформ. При этом скорость расширения мобильного рынка оказалась ниже, чем у компьютерного направления, указывая на изменение баланса сил внутри индустрии.

В дальнейшем аналитики не ожидают повторения столь высоких темпов роста для ПК-сегмента, несмотря на наличие множества ожидаемых релизов, и прогнозируют, что выход GTA 6 окажет значительное влияние на рынок, тогда как высокие цены на память продолжат затруднять вход в гейминг.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Аудитория The Crew Motorfest выросла до 10 млн человек — гоночная аркада будет чаще получать новый контент
«Спасибо за вашу страсть к игре»: Valve поздравила Counter-Strike с 27-летием
На две пятых российская Falcons выиграла IEM Cologne Major 2026 по CS2 — NiKo наконец стал чемпионом мира
Сооснователь Ubisoft Клод Гиймо погиб в авиакатастрофе во Франции
Слухи: амбициозный самурайский боевик Onimusha: Way of the Sword от Capcom выйдет на три недели раньше запланированного
Глава PlayStation уклонился от ответа на вопрос о будущем эксклюзивов Sony на ПК, но инсайдер прояснил план компании
Теги: игры, статистика, финансы, аналитика, newzoo
игры, статистика, финансы, аналитика, newzoo
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
На две пятых российская Falcons выиграла IEM Cologne Major 2026 по CS2 — NiKo наконец стал чемпионом мира
При Джоне Тернусе у руля былое влияние дизайнеров Apple будет восстановлено
В поисках источника высокоэнергетического нейтрино астрономы наткнулись на нечто неожиданное
Аудитория The Crew Motorfest выросла до 10 млн человек — гоночная аркада будет чаще получать новый контент
Хакеры взломали систему экстренного оповещения в Бразилии и разослали миллионам граждан странное «предупреждение»
Рынок видеоигр преодолел отметку в $200 млрд благодаря росту сегмента ПК, — но мобильные игры лидируют 20 мин.
«Не в деньгах счастье»: рекордные финансовые показатели в Meta соседствуют с серьёзным упадком духа сотрудников 24 ч.
«Накаркали»: в запрете своих ИИ-моделей виноваты сами представители Anthropic, как убеждены эксперты 21-06 07:18
Новая статья: Phonopolis — прямо как в книге «1984» Джорджа Оруэлла. Рецензия 21-06 00:04
Новая статья: Gamesblender № 781: предзаказы GTA VI, студии Xbox на грани закрытия, Unreal Engine 6 в 2027 году 20-06 23:31
ИИ Continuum найдёт и починит уязвимости у клиентов AWS 20-06 16:30
В октябре Microsoft прекратит поддержку Office 2021 — продолжать им пользоваться будет небезопасно 20-06 16:20
Claude Code помог решить многолетнюю проблему с зависанием дисплея ноутбуков с графикой AMD 20-06 15:27
Сооснователь Ubisoft Клод Гиймо погиб в авиакатастрофе во Франции 20-06 15:14
Apple прояснила ситуацию с отсутствием поддержки watchOS 27 на старых смарт-часах 20-06 12:34
Новая статья: Больше Мура, больше чем Мур и после Мура 8 ч.
Crusoe обеспечит Meta 1,6 ГВт новых мощностей ЦОД 17 ч.
Франция развивает ИИ-инфраструктуру в сотрудничестве с NVIDIA 17 ч.
Thermal Grizzly представила усовершенствованные термопасты Hydronaut Pro и Duronaut Pro 21-06 06:12
Nokia и Acer положили конец патентной войне вокруг видеокодеков 20-06 20:40
AMD и Intel совместно утвердили набор ИИ-инструкций ACE для будущих x86-процессоров 20-06 18:01
Китай ужесточает контроль за поставками индия — это может ударить по производству дисплеев и оптических чипов 20-06 17:15
Socket AM4 всё ещё актуален: ASRock выпустила новую материнскую плату на чипсете AMD B550 20-06 17:11
В Словении запущена НРС-система FRIDA с ускорителями NVIDIA Blackwell 20-06 15:45
Silent PC выпустила водонепроницаемый ПК на AMD Ryzen 9000 с ценой от $3350 20-06 15:29