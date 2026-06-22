Рынок видеоигр преодолел отметку в $200 млрд благодаря росту сегмента ПК, — но мобильные игры лидируют

Глобальный рынок видеоигр впервые в истории превысил отметку в $200 млрд по итогам 2025 года, сообщает PC Gamer со ссылкой на отчёт аналитического агентства Newzoo. Главным драйвером этого роста, несмотря на массовые сокращения штата в индустрии и удорожание комплектующих, стал сегмент персональных компьютеров.

Newzoo опубликовало ежеквартальный отчёт, демонстрирующий рост мировой игровой индустрии на 9,1 % по сравнению с предыдущим годом. Полученные данные превзошли первоначальные прогнозы экспертов, хотя были отмечены более слабые, чем ожидалось, результаты компании Nintendo и общая стагнация консольного рынка.

Лидером по темпам роста стала платформа ПК, выручка которой увеличилась на 12,0 % и достигла $43,6 млрд. Аналитики связывают это с широким предложением игр различного ценового диапазона, например, дорогостоящие мегахиты, такие как Battlefield 6, соседствовали с не менее популярными, но более доступными проектами (Clair Obscur). Значительную долю выручки обеспечили и микротранзакции в проектах free-to-play (F2P, условно-бесплатная модель), среди которых особо выделяется платформа Roblox.

Доходы консольного сегмента оказались немного выше показателей ПК и составили около $44,7 млрд, однако темпы их роста ограничились скромными 2,8 %. Безоговорочным же лидером по объёму привлечённых средств осталась мобильная индустрия, собравшая $113,3 млрд, что более чем вдвое превышает результаты других платформ. При этом скорость расширения мобильного рынка оказалась ниже, чем у компьютерного направления, указывая на изменение баланса сил внутри индустрии.

В дальнейшем аналитики не ожидают повторения столь высоких темпов роста для ПК-сегмента, несмотря на наличие множества ожидаемых релизов, и прогнозируют, что выход GTA 6 окажет значительное влияние на рынок, тогда как высокие цены на память продолжат затруднять вход в гейминг.