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Спорткар Xiaomi YU7 GT потратил на прохождение трассы Нюрбургринг без вмешательства водителя чуть более 10 минут

Китайские автопроизводители стали соревноваться с конкурентами не просто в скорости прохождения известных гоночных трасс с привлечением профессиональных гонщиков. Они уже соперничают сами с собой, демонстрируя способность штатной системы автопилота проходить трассу на скорость без участия водителя в процессе.

Источник изображения: Xiaomi

Источник изображения: Xiaomi

Как сообщает CarNewsChina, компания Xiaomi установила при помощи электрического кроссовера YU7 GT с пакетом Track Package мировой рекорд для «северной петли» немецкого Нюрбургринга для беспилотного режима. Спорткар проехал этот участок знаменитой трассы за 10 минут 29,483 секунды. Напомним, такая же машина с пилотом за рулём ранее преодолела один круг по указанной трассе за 7 минут 22,755 секунды. По сути, электромобиль без участия водителя справился с задачей примерно на 3 минуты 7 секунд хуже, но по меркам «гражданских» режимов движения это всё равно очень быстро для автоматики.

Скорее всего, в ходе «автоматического заезда» по этой почти 21-километровой трассе водитель за рулём всё же присутствовал банально ради подстраховки автопилота, но на органы управления он не воздействовал на протяжении всего заезда. Xiaomi даёт понять, что этот «беспилотный рекорд» является лишь отправной точкой для дальнейшего совершенствования результата, а не символом триумфа автопилота как таковым. Впрочем, массовому потребителю куда важнее способность автоматики безопасно управлять машиной в режимах передвижения, допускаемых правилами дорожного движения. Однако автоспорт всегда был полигоном для многих решений, которые в дальнейшем находили применение на массовых моделях.

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Теги: xiaomi, xiaomi yu7 gt, автопилот, рекорд, нюрбургринг
xiaomi, xiaomi yu7 gt, автопилот, рекорд, нюрбургринг
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