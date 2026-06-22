Microsoft удалила петицию с просьбой добавить в Fable перевод на русский язык — она была одной из самых популярных на платформе Xbox Player Voice

Набиравшая популярность петиция с просьбой добавить в грядущий ролевой экшен Fable от Playground Games (серия Forza Horizon) хотя бы текстовый перевод на русский язык внезапно пропала с портала Xbox Player Voice.

Напомним, игроки призвали Microsoft добавить в Fable русскую локализацию две недели назад — за это время на Xbox Player Voice инициатива получила более 10,5 тыс. одобрений и едва не вошла в топ-5 самых популярных запросов.

Как подметили игроки, с 22 июня при попытке зайти на страницу петиции Xbox Player Voice начал выдавать ошибку, что такая страница «не существует или у вас нет разрешений на её просмотр».

С чем связана пропажа петиции, на данном этапе неясно. Игроки не исключают как целенаправленного удаления со стороны администраторов Xbox Player Voice, так и работу автоматической модерации.

По словам Ash Leaf с DTF, который обновлял страницу петиции «всё утро», у инициативы было около 30 (много по сравнению с другими запросами) жалоб от пользователей, что могло спровоцировать удаление.

В то же время петицию с просьбой снабдить игры Xbox Game Studios украинской локализацией (7,4 тыс. голосов) удалять не спешат, несмотря на более чем 80 жалоб — количество флагов резко возросло после пропажи «российской» страницы.

Fable выйдет 23 февраля 2027 года на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, а также в подписке Game Pass. Ранее Playground Games устроила 30-минутную геймплейную демонстрацию игры.