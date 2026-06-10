«Кидаю деньги в монитор, но ничего не происходит»: игроки остались в восторге от 30 минут геймплея Fable

Издатель Xbox Game Studios и разработчики из Playground Games (серия Forza Horizon) вслед за недавней премьерой на Xbox Games Showcase 2026 устроили геймплейную демонстрацию амбициозного фэнтезийного ролевого экшена Fable.

Напомним, события Fable развернутся в фэнтезийной стране Альбион, которая много лет не знала героев. Игрокам предстоит заполнить образовавшуюся нишу, исследовать и изменять кипящий жизнью мир.

Альбион населяет тысяча созданных вручную NPC со своим распорядком дня, предпочтениями и желаниями, которые будут относиться к герою в соответствии с его репутацией и собственной моральной призмой.

В 30-минутном геймплейном ролике протагонист прибывает в тихий фермерский городок Сильвербрук, где успевает заработать репутацию предпринимателя, хитреца, добряка, богача, убийцы и преступника.

Разработчики обещают возможность строить/разрушать отношения (при желании с любым жителем Альбиона) и заводить семьи, значимые решения (влияют не только на сюжет, но и жизнь людей) и глубокую систему репутации.

Скриншоты

Пользователи в комментариях остались впечатлены геймплейной демонстрацией Fable. Зрители оценили широту возможностей, визуальный стиль и атмосферу игры. «Кидаю деньги в монитор, но ничего не происходит», — не терпится MakoRuu.

Fable выйдет 23 февраля 2027 года на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, а также в подписке Game Pass. Проект готовится к релизу без поддержки русского языка, но игроки надеются это изменить.