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Игроки призвали Microsoft добавить в Fable русскую локализацию — петиция на сайте Xbox Player Voice набирает популярность

Амбициозный фэнтезийный ролевой экшен Fable от принадлежащей Xbox британской студии Playground Games (серия Forza Horizon) готовится к релизу без поддержки русского языка, но игроки надеются это изменить.

Источник изображений: Xbox

Источник изображений: Xbox

На открытом недавно Microsoft для сбора отзывов портале Xbox Player Voice появилась петиция с просьбой добавить в Fable хотя бы текстовый перевод на русский язык. Инициативу поддержало уже более 4,4 тыс. человек.

По мнению создателя петиции, несправедливо обделять русскоязычных фанатов Fable, потому что «на русском языке говорят не только в России, но и во многих других странах, где люди знают русский, но не английский».

Стоит отметить, что вышедшая в мае гоночная аркада с открытым миром Forza Horizon 6 от той же Playground Games перевод на русский имеет. Заявлена локализация и для будущих релизов Xbox, включая Gears of War: E-Day и Senua.

Xbox исправно снабжает проекты внутренних студий русскоязычными субтитрами. Одним из немногих исключений за последние годы стала космическая ролевая игра Starfield от Bethesda Game Studios.

На момент публикации просьба добавить в Fable поддержку русского языка находится на 16-м месте среди самых популярных запросов на Xbox Player Voice. Самый популярный — возвращение эксклюзивов — компания уже реализовала.

Fable выйдет 23 февраля 2027 года на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, а также в Game Pass. В состав премиального издания входит ранний доступ к игре (с 18-го числа) и сюжетное дополнение Order of the Hero.

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Теги: fable, playground games, xbox game studios, ролевой экшен
fable, playground games, xbox game studios, ролевой экшен
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