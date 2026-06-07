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Владельцы PS5 останутся без Clockwork Revolution — стимпанковая RPG от создателей Wasteland оказалась новым эксклюзивом Xbox

Стимпанковая ролевая игра Clockwork Revolution от американской inXile Entertainment (серия Wasteland) на презентации Xbox Games Showcase 2026 получила новый трейлер, сроки выхода и окончательный список целевых платформ.

Источник изображения: Xbox

Источник изображения: Xbox

Напомним, Clockwork Revolution была представлена без малого три года назад на Xbox Games Showcase 2023 и официальных сроков выхода не имела. Согласно резюме бывшего сценариста игры, релиз планировался в 2026-м.

Как стало известно, Clockwork Revolution выйдет в 2027 году на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также в Game Pass — как и Gears of War: E-Day, игра будет консольным эксклюзивом Xbox. Новый сюжетный трейлер прилагается.

События Clockwork Revolution развернутся в стимпанковом мегаполисе Авалон. Игрокам в роли бандита Моргана Ванетта предстоит бросить вызов загадочной Леди Айронвуд, добившейся могущества благодаря махинациям с прошлым.

Обещают путешествия в прошлое для влияния на настоящее, редактор персонажа, разветвлённые диалоги, комплексное повествование и чёрный юмор. Поддержка русского языка до сих пор не заявлена.

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Теги: clockwork revolution, inxile entertainment, xbox game studios, ролевая игра, xbox games showcase 2026
clockwork revolution, inxile entertainment, xbox game studios, ролевая игра, xbox games showcase 2026
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