SpaceX запустила больше спутников, чем всё остальное человечество с 1957 года

О масштабах спутникового бизнеса SpaceX говорит хотя бы тот факт, что на долю дочерней Starlink приходится 69,4 % всей выручки материнской компании. Издание Space поясняет, что по состоянию на 12 июня SpaceX вывела на орбиту 15 262 спутника — это больше, чем все остальные участники освоения космоса за всю историю, причём вместе взятые.

С 1957 года все прочие страны, организации и компании сообща запустили 15 138 спутников, как отметил на страницах социальной сети X инвестор Кристиан Кайл (Christian Keil) двенадцатого июня. Илон Маск (Elon Musk) основал SpaceX в 2002 году, и нельзя утверждать, что компания сразу же пришла к успеху. Разработанная ею ракета Falcon 1 первые три пуска завершила неудачей, лишь к 2008 году поборов эту тенденцию. Как признался Маск, если бы и четвёртый пуск провалился, то это бы могло поставить крест на бизнесе компании, которая в этом году стала самым дорогим стартапом.

В 2010 году была представлена ракета-носитель Falcon 9, которая и по сей день остаётся главной «рабочей лошадкой» SpaceX — только за прошлый год она участвовала в 165 пусках. Почти три четверти всех пусков SpaceX были до сих пор нацелены на обслуживание потребностей оператора спутниковой связи Starlink, который ей принадлежит и приносит почти 70 % выручки в текущих условиях. По состоянию на 18 июня, на низкую околоземную орбиту было выведено 12 318 спутников Starlink. Группировку в обозримом будущем планируется увеличить до 40 000 спутников, либо даже превысить этот рубеж.

Перспективами развития Starlink Илон Маск не ограничивается, он собирается очень активно отправлять в космос центры обработки данных для инфраструктуры ИИ. По его словам, почти всё необходимое для их строительства у SpaceX с точки зрения технологий уже есть. Важным элементом реализации будущих космических программ SpaceX станет сверхтяжёлая ракета-носитель Starship, которая в многоразовом варианте использования способна выводить на орбиту до 150 тонн полезной нагрузки, а в одноразовом сценарии показатель может увеличиваться до 250–300 тонн. Кроме того, Starship способна возвращать с орбиты на Землю до 50 тонн груза. Пока проводятся лётные испытания Starship, но в дальнейшем её планируется использовать и для создания колоний на Луне и Марсе, помимо более активного выведения спутников на орбиту. При благоприятном развитии событий никто уже не сможет обогнать SpaceX по интенсивности вывода спутников в космос.