Продажи инди-хита Meccha Chameleon превысили 7 миллионов копий менее чем за две недели — даже Resident Evil Requiem покупают не так быстро

Независимый японский разработчик под псевдонимом lemorion_1224 отчитался о новых успехах своей казуальной мультиплеерной игры Meccha Chameleon в духе режима Prop Hunt из Garry's Mod.

Напомним, на релизе Meccha Chameleon мгновенно стала хитом среди блогеров и стримеров. Продажи не заставили себя долго ждать: миллион копий за четыре дня, два миллиона за пять, три миллиона за шесть, пять миллионов за девять.

Как стало известно, спустя 12 дней с официального релиза продажи Meccha Chameleon по всему миру превысили 7 млн копий. Для сравнения: Resident Evil Requiem эта вершина покорилась за два месяца.

«7 миллионов копий продано! Спасибо вам огромное! Новая официальная карта в стиле Японии будет добавлена сегодня или завтра», — пообещал разработчик. Анонс сопровождался тематической иллюстрацией.

Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня: обещанная lemorion_1224 японская карта для Meccha Chameleon появилась в игре с обновлением 1.7.0 от 22 июня. Патч также добавляет функцию жалоб.

Матчи в Meccha Chameleon представляют собой аналог игры в прятки. Ключевой особенностью проекта выступает возможность прячущихся буквально слиться с окружающим миром (прямо как хамелеон).

Meccha Chameleon дебютировала 10 июня эксклюзивно в Steam (290 рублей в российском сегменте). Игра заслужила 16,8 тыс. «очень положительных» обзоров (рейтинг 81 %) и привлекла 340 тыс. человек на пике.