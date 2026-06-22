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Продажи инди-хита Meccha Chameleon превысили 7 миллионов копий менее чем за две недели — даже Resident Evil Requiem покупают не так быстро

Независимый японский разработчик под псевдонимом lemorion_1224 отчитался о новых успехах своей казуальной мультиплеерной игры Meccha Chameleon в духе режима Prop Hunt из Garry's Mod.

Источник изображений: lemorion_1224

Источник изображений: lemorion_1224

Напомним, на релизе Meccha Chameleon мгновенно стала хитом среди блогеров и стримеров. Продажи не заставили себя долго ждать: миллион копий за четыре дня, два миллиона за пять, три миллиона за шесть, пять миллионов за девять.

Как стало известно, спустя 12 дней с официального релиза продажи Meccha Chameleon по всему миру превысили 7 млн копий. Для сравнения: Resident Evil Requiem эта вершина покорилась за два месяца.

«7 миллионов копий продано! Спасибо вам огромное! Новая официальная карта в стиле Японии будет добавлена сегодня или завтра», — пообещал разработчик. Анонс сопровождался тематической иллюстрацией.

Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня: обещанная lemorion_1224 японская карта для Meccha Chameleon появилась в игре с обновлением 1.7.0 от 22 июня. Патч также добавляет функцию жалоб.

На момент публикации Meccha Chameleon также возглавляла международный чарт продаж Steam

На момент публикации Meccha Chameleon также возглавляла международный чарт продаж Steam

Матчи в Meccha Chameleon представляют собой аналог игры в прятки. Ключевой особенностью проекта выступает возможность прячущихся буквально слиться с окружающим миром (прямо как хамелеон).

Meccha Chameleon дебютировала 10 июня эксклюзивно в Steam (290 рублей в российском сегменте). Игра заслужила 16,8 тыс. «очень положительных» обзоров (рейтинг 81 %) и привлекла 340 тыс. человек на пике.

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Теги: meccha chameleon, lemorion_1224, симулятор, продажи игр
meccha chameleon, lemorion_1224, симулятор, продажи игр
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