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Reflection AI заплатит SpaceX до $6,3 млрд за аренду ЦОД Colossus 2 до 2029 года

Пока SpaceX строит масштабные планы по развёртыванию вычислительных мощностей в космосе, свои наземные она охотно сдаёт в аренду. К числу арендаторов, помимо Anthropic, Google и Cursor, может примкнуть и стартап Reflection AI, который с июля будет выплачивать SpaceX по $150 млн в месяц за доступ к Colossus 2.

Источник изображения: xAI

Источник изображения: xAI

Как и все подобные соглашения SpaceX, описываемое выше позволяет каждой из сторон расторгнуть договор аренды после трёх первых месяцев с обязательным уведомлением контрагента за 90 дней. Формально же Reflection AI берёт в аренду вычислительные мощности Colossus 2 до конца 2029 года. Если сотрудничество компаний продлится до указанного срока, общие арендные выплаты в адрес SpaceX достигнут $6,3 млрд.

Что характерно, Reflection AI специализируется на создании ИИ-моделей с открытым исходным кодом. Ситуация с запретом на использование передовых моделей Anthropic пошла на пользу сторонникам открытых решений, поскольку клиенты той же Reflection AI теоретически получают больше контроля над используемыми ими моделями, поскольку те имеют открытый исходный код. На этой волне Reflection AI пытается заполучить новых клиентов, которым модели с открытым исходным кодом кажутся более удобными и предсказуемыми. Стартап активно сотрудничает с американскими правительственными структурами, но широкой публике свои ИИ-модели пока не предлагает. Сделка с SpaceX позволит Reflection AI получить доступ к передовым чипам Nvidia GB300, которыми располагает вычислительный центр Colossus 2 в штате Теннесси.

Напомним, подобные соглашения с Google и Anthropic теоретически позволят SpaceX заработать на сдаче в аренду своих ЦОД до середины 2029 года $30 млрд и $45 млрд соответственно. В этом смысле контракт с Reflection AI позволит выручить заметно меньше. Стартап был основан двумя выходцами из Google DeepMind, его поддерживает и компания Nvidia, помимо прочих инвесторов. Капитализация Reflection AI оценивается в $25 млрд.

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Теги: colossus, spacex, цод, аренда, ии
colossus, spacex, цод, аренда, ии
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