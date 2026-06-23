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«Такого никто никогда не видел»: загадочный хоррор OD будет «максимально страшным», но Кодзима придумал особую систему для пугливых игроков

Глава Kojima Productions Хидео Кодзима (Hideo Kojima) и гендиректор Xbox Аша Шарма (Asha Sharma) в интервью Entertainemnt Weekly поделились новыми деталями разрабатываемого японской студией загадочного хоррора OD.

Источник изображения: Kojima Productions

Источник изображений: Kojima Productions

По словам Кодзимы, идея OD пришла ему во времена работы над Death Stranding. Гейм-дизайнер хотел сделать что-то новое: «Не могу рассказать слишком много, но такого никто никогда не видел».

Кодзима предлагал концепцию OD многим крупным и перспективным игровым компаниям, но везде его называли сумасшедшим. Единственными, кто понял задумку творца, были экс-глава Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) и теперь Шарма.

Новый скриншот OD от Entertainment Weekly

Новый скриншот OD от Entertainment Weekly

Разработчик нацелился «выйти за рамки уровня страха, достигнутого другими играми». OD будет однопользовательским проектом, и Кодзима намерен сделать его «максимально страшным».

«Но для тех, кто может бросить игру при [передозировке] страха, я придумал систему, которая позволит им продолжить. Не могу вдаваться в детали, иначе выдам задумку, и у меня могут быть проблемы!» — испугался Кодзима.

Kojima Productions успела отсканировать внешность Кира до его смерти

Kojima Productions успела отсканировать внешность Кира до его смерти

Главные роли в OD достались Софии Лиллис (Sophia Lillis), Хантер Шафер (Hunter Schafer) и скончавшемуся прошлой осенью Удо Киру (Udo Kier). Немецкий актёр не дожил до возобновления съёмок игры.

OD создаётся в партнёрстве с Xbox и кинорежиссёром Джорданом Пилом (Jordan Peele) на движке Unreal Engine 5. На данном этапе проект не имеет ни сроков выхода, ни целевых платформ.

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Теги: od, kojima productions, xbox game studios, хоррор
od, kojima productions, xbox game studios, хоррор
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