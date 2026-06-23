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SpaceX готова привлечь $20 через размещение облигаций, но её капитализация сократилась на $400 млрд

IPO компании SpaceX хоть и можно признать успешным, от дальнейшей волатильности курса акций оно защитить её не сможет. Рост процентных ставок по облигациям на американском рынке, который предвосхищает ожидаемое повышение ключевой ставки, спровоцировал снижение капитализации SpaceX на $400 млрд. При этом она готовится разместить свои облигации на сумму $20 млрд.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

На протяжении трёх торговых сессий подряд курс акций SpaceX продолжает снижаться, в понедельник он просел ещё на 12 %, сократив капитализацию компании на $400 млрд. Всего же со своего пикового значения она уменьшилась почти на треть, если ориентироваться на локальный максимум в $3 трлн, зафиксированный в течение торговой сессии 16 июня. По статистике Bloomberg, падение капитализации на $400 млрд за одну торговую сессию является вторым по величине в истории американского фондового рынка.

В целом, как отмечает Bloomberg, размещение облигаций на крупную сумму со сроком погашения от 5 до 30 лет для компании, только что вышедшей на фондовый рынок, которая к тому же является и убыточной, является довольно необычным шагом, но SpaceX изначально рассчитывала перейти к привлечению капитала на долговом рынке после выхода на IPO. Он позволил ей обрести кредитный рейтинг и получить формальные основания для выпуска облигаций. Продавать акции SpaceX в дальнейшем не особо желает, поэтому основную часть привлекаемого капитала собирается получать на долговом рынке.

В восприятии инвесторов, однако, размещение компанией облигаций не станет таким же «лакомым куском», как выход на IPO. В условиях, когда шумиха вокруг SpaceX и её основателя Илона Маска (Elon Musk) способствует резкому росту курса акций, на последних можно заработать быстро и много. Покупатели облигаций настроены более консервативно, они могут лишь получать фиксированный процентный доход на ежегодной основе, а затем вернуть номинал облигации после её погашения. Если учесть, что сама SpaceX рассчитывает выйти на безубыточность только к 2029 году, её облигации пока не столь привлекательны для покупателей с учётом гораздо более длительных сроков погашения. Словом, пока SpaceX не создаёт впечатление самого надёжного заёмщика, и это отображается её кредитным рейтингом на уровне BBB по версии всех трёх основных рейтинговых агентств.

Сейчас компания располагает около $100 млрд денежных средств и высоколиквидных эквивалентов, а вырученные с размещения облигаций $20 млрд она собирается направить главным образом на погашение кредита, привлечённого для покупки ИИ-стартапа xAI, также принадлежащего Илону Маску. В целом долговые обязательства SpaceX сейчас достигают $29,1 млрд. Аналитики S&P считают, что SpaceX понадобится продавать акции и размещать облигации, чтобы в полной мере покрыть свои потребности в капитале. Одним из источников дохода для SpaceX может стать сдача в аренду своих ЦОД в штате Теннесси, она уже нашла как минимум четырёх арендаторов, которые сообща до 2029 года выплатят её более $81 млрд.

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Теги: spacex, облигации, финансы, капитализация
spacex, облигации, финансы, капитализация
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