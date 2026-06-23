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Возвращение злополучного Boeing Starliner к полётам задерживается — на год или даже больше

NASA и Boeing по-прежнему не могут назвать сроки возвращения корабля CST-100 Starliner к полётам, несмотря на продолжающуюся работу над ошибками, выявленными во время неудачной миссии с астронавтами два года назад. 22 июня на заседании консультативной группы NASA по аэрокосмической безопасности ASAP было заявлено, что следующий запуск Starliner, вероятно, состоится не раньше чем «в течение ближайшего года или около того».

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

По понятным причинам речь не может идти о пилотируемой миссии. После девятимесячной «робинзонады» астронавтов Бутча Уилмора (Butch Wilmore) и Суниты Уильямс (Sunita Williams), застрявших на МКС на долгих девять месяцев, NASA планировало организовать беспилотный грузовой полёт Starliner. Ещё зимой в NASA прогнозировали, что миссия состоится в апреле 2026 года. Сегодня на дворе последняя декада июня, а полёта так и не было. С сайта NASA исчезли упоминания о каких-либо сроках первого полёта нового корабля компании Boeing.

Напомним, в июне 2024 года Starliner стартовал с астронавтами NASA Суни Уильямс и Бутчем Уилмором на борту. При сближении с МКС у корабля произошли отказы двигателей системы ориентации и маневрирования, а также утечки гелия, после чего NASA несколько месяцев анализировало риски и в итоге решило не возвращать экипаж на Starliner. Корабль вернулся на Землю без людей в сентябре 2024 года, а Уильямс и Уилмор остались на станции до марта 2025 года и вернулись уже на Crew Dragon компании SpaceX.

В феврале NASA опубликовало отчёт независимой комиссии по результатам неудачной миссии. Комиссия указала на ошибки в принятии решений и управлении во время полёта и рекомендовала классифицировать инцидент как аварию категории Type A — наиболее серьёзный класс происшествий в системе NASA, что дало повод новому главе агентства поставить неудачу «Старлайнера» на один уровень с гибелью в прошлом челноков «Челленджер» и «Колумбия». И хотя Boeing смогла исправить ряд замечаний по кораблю, ключевые технические проблемы пока остаются «ограничивающими факторами» для Starliner-1 — это отказы двигателей ориентации в сервисном модуле и перегрев отсеков, в которых размещены эти двигатели.

При этом NASA и Boeing подчёркивают, что не отказываются от сертификации Starliner для пилотируемых миссий. По словам представителей ASAP, Boeing подтвердила намерение продолжать программу, а NASA и компания сейчас определяют, какие проверки и критерии приемлемы для следующего беспилотного полёта, чтобы снизить риски перед возвращением людей на борт. Однако агентство уже готовится к сценарию, при котором Starliner не вернётся в эксплуатацию быстро или не вернётся вообще: в недавней закупочной документации NASA указало намерение добавить к контракту SpaceX шесть полётов к МКС, ссылаясь на технические проблемы и задержки Boeing. Эти дополнительные миссии Crew Dragon могут закрыть потребности МКС до планируемого завершения её эксплуатации в 2030 году.

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Теги: boeing, starliner, пилотирумый корабль, авария
boeing, starliner, пилотирумый корабль, авария
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