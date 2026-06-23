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Anthropic договорилась с Micron об инвестициях и гарантированных поставках памяти

В долгосрочных контрактах заинтересованы не только поставщики памяти, но и их клиенты. В этом смысле подписанное недавно Micron Technology и Anthropic соглашение о стратегическом сотрудничестве не вызывает удивления. Первая из компаний не только вкладывает свои средства в капитал Anthropic, но и гарантирует определённые объёмы поставок микросхем памяти и изделий на их основе.

Источник изображения: Micron Technology

Источник изображения: Micron Technology

Директор по вычислениям и один из основателей Anthropic Том Браун (Tom Brown) признал, что микросхемы памяти и накопители являются важными звеньями инфраструктуры, обеспечивающей эффективность обучения и обслуживания ИИ-модели Claude. За последние месяцы стартапу удалось заключить ряд важных соглашений как с провайдерами вычислительных ресурсов типа CoreWeave и SpaceX, так и поставщиками полупроводниковых компонентов типа Broadcom, а теперь и Micron Technology.

Сотрудничество с Anthropic позволит Micron лучше понять, как ведёт себя поставляемая компанией память в условиях вычислительных нагрузок, связанных с искусственным интеллектом. Сама Micron внутри компании тоже применяет ИИ-модели Anthropic семейства Claude, как в административной сфере, так и в производственной, а также в сфере разработки программного и аппаратного обеспечения. Первого июня Anthropic сообщила о подаче заявки на IPO в США, а до этого поведала о привлечении от инвесторов $65 млрд. Micron оказалась в числе этих инвесторов, но размер своего вклада в капитал Anthropic не раскрывает. Также не уточняется, сколько Micron получит от Anthropic в рамках долгосрочного контракта на поставку микросхем и накопителей данных.

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Теги: anthropic, micron, ии, соглашение
anthropic, micron, ии, соглашение
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