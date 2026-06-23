Грузовой автономный автомобиль «Яндекса» «Роботрак» впервые в России совершил поездку на 700 км полностью в автономном режиме, сообщила компания. Водитель-испытатель находился в салоне автомобиля на водительском кресле, но не принимал участия в управлении его движением.

На протяжении всего маршрута движения «Роботрака» с прицепом по трассе М-11 «Нева», соединяющей Москву с Санкт-Петербургом, его вела система управления на базе ИИ, разработанная командой автономного транспорта и роботов «Яндекса».

В ходе движения грузовик опережал более медленный транспорт, без вмешательства водителя-испытателя объезжал зоны ремонтных работ и миновал пункты взимания платы. При этом он сделал всего одну остановку в соответствии с регламентом, которым предусмотрен перерыв на отдых водителю.

Компания отметила, что М-11 — скоростная трасса с плотным потоком машин, поэтому манёвры на скорости около 90 км/ч, с которой перемещался грузовик, требовали точного расчёта, чтобы избежать столкновений. ИИ-система осуществляла анализ скорости и траектории автомобилей, движущихся вокруг, прогнозируя их поведение и выбирая момент для манёвра с учётом тормозного пути гружёного тягача.

В «Яндексе» занимаются разработкой систем автономного управления с 2017 года. Ей автономные грузовики уже выполняют коммерческие перевозки для российских заказчиков по трассам М-4, М-11 и ЦКАД. В этом году компания планирует увеличить свой автопарк автономного транспорта ещё на 70 единиц.

Товарный знак «Роботрак» компания зарегистрировала в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) в феврале 2026 года. В 2028 году компания планирует полностью перевести направление автономного транспорта на коммерческие рельсы, а после 2030 года число беспилотных грузовиков у неё, как ожидается, превысит 2 тыс. штук.