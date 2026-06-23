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Google вернула Telegram в индийский раздел «Play Маркета» — Apple отстаёт

Google восстановила приложение Telegram в индийском разделе магазина «Play Маркет» после временной блокировки мессенджера, завершившейся 22 июня. Мера была направлена на защиту от мошеннических схем в преддверие пересдачи важного в стране экзамена NEET-UG 2026.

Источник изображения: Eyestetix Studio / unspalsh.com

Источник изображения: Eyestetix Studio / unspalsh.com

Пересдача проводилась 21 июня, и Министерство электроники и информационных технологий (MeitY) Индии приняло решение о временной блокировке платформы в стране. Его отсутствие в официальных магазинах вызвало недовольство общественности — люди не могли ни скачать, ни обновить приложение. После разблокировки Telegram снова стал доступен для индийских пользователей Android.

Приложение, по версии властей, использовалось для распространения вариантов экзаменационных вопросов и сообщений мошенников, которые утверждали, что обладают такой информацией. Правительство заявило суду, что исчерпало другие варианты, прежде чем пойти на крайние меры. Запросы на удаление материалов оказались недостаточно эффективными для предотвращения их распространения.

Несколько каналов Telegram, заявили в правительстве, были замечены в продаже поддельных экзаменационных вопросов и организации мошеннических схем, связанных с экзаменами. Принятие мер затрудняли функции анонимности Telegram, боты, инструменты пересылки и облачная архитектура. С возвращением приложения в Google «Play Маркет» некоторым пользователям может потребоваться повторно войти в свои учётные записи. В Apple App Store приложение пока не появилось.

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Теги: telegram, google, play маркет, индия
telegram, google, play маркет, индия
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