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OpenAI обновила самую популярную LLM для ChatGPT, сделав её более удобной и приятной в общении

Компания OpenAI выпустила обновление для своей модели GPT-5.5 Instant, используемой в чат-боте ChatGPT. Разработчики заявляют, что новая версия стала лучше понимать сложные запросы и адаптировать ответы под конкретные задачи.

Источник изображения: xAI

Источник изображения: xAI

Изначально представленная 5 мая модель GPT-5.5 Instant уже подвергалась доработкам, направленным на снижение количества избыточных эмодзи и улучшение читаемости текстов. Предыдущие правки, внесённые несколько недель назад, должны были сделать общение более естественным, а практическую помощь — более структурированной, избавив ответы от чрезмерной длины и излишнего использования маркированных списков.

Текущее обновление смещает фокус, по словам разработчика, на более «приятный» диалог, повышая вовлечённость пользователя в процесс взаимодействия с ИИ. Платные подписчики сервиса получат доступ к новой версии GPT-5.5 Instant сегодня. Для пользователей бесплатного тарифа изменения станут доступны днём позже.

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Теги: openai, chatgpt, ии-сервис
openai, chatgpt, ии-сервис
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