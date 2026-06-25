OpenAI обновила самую популярную LLM для ChatGPT, сделав её более удобной и приятной в общении

Компания OpenAI выпустила обновление для своей модели GPT-5.5 Instant, используемой в чат-боте ChatGPT. Разработчики заявляют, что новая версия стала лучше понимать сложные запросы и адаптировать ответы под конкретные задачи.

Изначально представленная 5 мая модель GPT-5.5 Instant уже подвергалась доработкам, направленным на снижение количества избыточных эмодзи и улучшение читаемости текстов. Предыдущие правки, внесённые несколько недель назад, должны были сделать общение более естественным, а практическую помощь — более структурированной, избавив ответы от чрезмерной длины и излишнего использования маркированных списков.

Текущее обновление смещает фокус, по словам разработчика, на более «приятный» диалог, повышая вовлечённость пользователя в процесс взаимодействия с ИИ. Платные подписчики сервиса получат доступ к новой версии GPT-5.5 Instant сегодня. Для пользователей бесплатного тарифа изменения станут доступны днём позже.