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Крупные компании перешли к нормированию доступа сотрудников к ИИ из-за неконтролируемого расхода токенов

Крупные компании начали массово ограничивать использование искусственного интеллекта на рабочих местах из-за неконтролируемого расхода бюджета, уходящего на решение мелких задач. В частности, консалтинговая фирма Accenture перешла к жёсткому нормированию токенов, запретив персоналу применять дорогостоящие нейросети для выполнения базовых заданий.

Источник изображения: Solen Feyissa/Unsplash

Источник изображения: Solen Feyissa/Unsplash

Как сообщает TechCrunch со ссылкой на 404 Media, поводом для ограничений стало расходование вычислительных резервов на простейшие операции, например, такие как конвертация PDF-документов в слайды для презентаций. Примечательно, что незадолго до введения ограничений компания требовала использовать искусственный интеллект, грозя лишить карьерного роста тех специалистов, которые отказывались работать с ИИ.

Руководитель отдела ИИ-стратегии Джастис Квак (Justice Kwak), выступавший на закрытом совещании Accenture, отметил достижение переломного момента, при котором затраты на генеративные сети стали оказывать существенное влияние на структуру издержек компании. Поскольку траты стали всё более непредсказуемыми, руководители высшего звена начали открыто сомневаться в окупаемости получаемых результатов по отношению к вложенным средствам.

Ситуация происходит на фоне более широкого отраслевого явления, получившего название «распродажа ИИ», которое уже затронуло акции ряда зависимых от технологии производителей, особенно в сегменте чипов памяти. Высокая стоимость генерации токенов поставила под сомнение устойчивость бизнес-модели искусственного интеллекта в целом и может говорить о завершении этапа первоначального ажиотажа вокруг ИИ.

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Теги: искусственный интеллект, ии, ии-бум, токены
искусственный интеллект, ии, ии-бум, токены
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