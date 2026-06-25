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SK hynix подорожала на 11 % на новостях о размещении акций в США для привлечения почти $30 млрд

По капитализации на родном южнокорейском рынке SK hynix уже обошла Samsung Electronics, которая технически не только выпускает больше памяти, но и производит различные другие виды продукции. Давно обсуждаемый выход SK hynix на американский рынок капитала позволит компании привлечь $29,4 млрд, а ещё соответствующая заявка подняла курс её акций на 11 % «здесь и сейчас».

Источник изображения: SK hynix

Источник изображения: SK hynix

Как следует из текста заявки, на который ссылается CNBC, южнокорейский производитель памяти планирует выпустить 17,79 млн новых акций в виде американских депозитарных расписок на площадке Nasdaq. В пересчёте по действующему курсу обмена валют это позволит SK hynix привлечь $29,65 млрд. Торговля депозитарными расписками SK hynix в США начнётся 10 июля, но сроки могут быть смещены, как предупреждает эмитент.

Для SK hynix вторичное размещение в США имеет большое символическое значение, поскольку именно здесь сосредоточены компании технологического сектора, являющиеся основными потребителями её продукции. В Индиане строится предприятие SK hynix по тестированию и упаковке чипов памяти, которое обойдётся в $4 млрд. В родной Южной Корее компания строит гигантский комплекс по выпуску памяти. На все эти проекты потребуются средства, размещение акций в США позволит компании обеспечить их реализацию должным объёмом капитала. Акции SK hynix на южнокорейском фондовом рынке с начала этого года выросли в цене более чем на 300 %. В сочетании с оптимистичной отчётностью Qualcomm и Micron, новость о подаче SK hynix заявки на размещение акций в США вызвала рост котировок многих профильных эмитентов в Азии. Samsung прибавила более 5 %, тайваньская TSMC ограничилась ростом котировок на 0,63 %, японский поставщик оборудования для выпуска чипов Tokyo Electron продемонстрировал рост курса акций более чем на 7 %.

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Теги: sk hynix, акции, ipo, сша
sk hynix, акции, ipo, сша
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