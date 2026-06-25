Сегодня 25 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Qualcomm ударила по Nvidia, объявив о вы...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Qualcomm ударила по Nvidia, объявив о выпуске Arm-процессора Dragonfly C1000 на ядрах Oryon и других чипов для дата-центров

В рамках мероприятия Investor Day компания Qualcomm рассказала о своих планах в отношении оборудования для центров обработки данных с системами искусственного интеллекта. Наиболее примечательными продуктами стали серверный процессор Qualcomm Dragonfly C1000, технология High Bandwidth Compute (HBC), ускоритель Qualcomm Dragonfly AI300, сетевые решения и разработка чипов на заказ.

Источник изображений: qualcomm.com

Источник изображений: qualcomm.com

Основным направлением технологий ИИ сегодня являются агенты, которые не просто отвечают на запросы аналогично чат-ботам, а выполняют действия от имени пользователей. Для работы ИИ-агентов требуется оборудование нового типа, и у Qualcomm подготовлены необходимые решения.

Главным элементом новой линейки стал серверный процессор Qualcomm Dragonfly C1000 на фирменных ядрах Oryon с поддержкой тактовых частот выше 5 ГГц — располагая чиплетной компоновкой, один такой процессор может содержать более 250 ядер. Компания обещает более чем двухкратный прирост производительности на ватт по сравнению с существующими решениями; тесная интеграция с памятью и ускорителями обеспечивается при помощи интерфейсов CXL и PCIe 7.0. Процессоры Qualcomm Dragonfly C1000 выйдут на рынок в 2028 году.

Технология Qualcomm High Bandwidth Compute воплощает концепцию «близкой к памяти» вычислительной архитектуры (near-memory computing), предусматривающей размещение памяти и вычислительных блоков в единой трёхмерной структуре, что помогает преодолеть ограничения, связанные с пропускной способностью памяти. Производитель обещает повысить скорость памяти по сравнению с HBM и LPDDR, а также увеличить её энергоэффективность. Ускоритель Qualcomm Dragonfly AI250 (выйдет в 2027 году) на основе памяти HBC Gen 1 обещает 18-кратный прирост производительности в сравнении с основанным LPDDR5X ускорителем Dragonfly AI200. У AI300 (появится в 2028 году) на основе HBC Gen 2 прирост производительности по сравнению с тем же компонентом обещает быть 54-кратным.

Ускоритель Qualcomm Dragonfly AI300 на основе технологии HBC второго поколения предназначен для инференса больших языковых и мультимодальных моделей. По сравнению с современными архитектурами на основе графических процессоров компания обещает кратный рост эффективности на ватт, особенно в задачах, где важны высокая пропускная способность памяти и низкие задержки. Важным направлением платформы Qualcomm Dragonfly является комплект сетевых решений для подключения и передачи данных: компания предлагает интерфейсы класса 800G и 1.6T, а также оптические и медные каналы связи, способные работать на расстояниях до 20 км.

Qualcomm изъявила готовность адаптировать свои решения под нужды конкретных облачных провайдеров. Речь идёт о сборке инфраструктуры ЦОД как модульного конструктора: центральные процессоры, ускорители, память и сетевые решения проектируются под конкретные рабочие нагрузки. Это помогает гиперскейлерам оптимизировать показатели производительности, энергопотребления и стоимости владения. Первым крупным клиентом Qualcomm стала компания Meta, с которой чипмейкер заключил многолетнее соглашение. В рамках соглашения в обновлённой серверной инфраструктуре гиганта соцсетей будут использоваться серверные процессоры Dragonfly C1000.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Отчётность Micron и Qualcomm привела к росту капитализации производителей чипов на $400 млрд
Qualcomm намерена утроить серверную выручку за три года и бросить вызов Intel и AMD
Qualcomm хочет разрабатывать чипы для китайского владельца TikTok
Крупные компании перешли к нормированию доступа сотрудников к ИИ из-за неконтролируемого расхода токенов
Власти США потребовали от Meta✴ передать свои ИИ-модели на проверку безопасности
ИИ-агента OpenAI Codex уличили в порче SSD пользователей — он активно записывает лишние данные
Теги: qualcomm, dragonfly, процессор, ускоритель, ии
qualcomm, dragonfly, процессор, ускоритель, ии
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Глава Google DeepMind назвал сроки появления AGI и рассказал, что позволит людям конкурировать с ИИ
OnePlus и Realme могут превратить из самостоятельных брендов в линейки смартфонов внутри Oppo
Телескоп «Джеймс Уэбб» помог разгадать загадку странной розовой планеты в 57 световых годах от Земли
Марсианские породы содержат сложную органику, подтвердил марсоход NASA Perseverance
Warhammer 40,000: Rogue Trader покорила новую вершину продаж, а скоро впервые появится на физических носителях
Культовая «King’s Bounty. Легенда о рыцаре» в честь 18-летия получила масштабный патч с поддержкой модов и достижений 17 мин.
The Sims от инди-разработчиков стала хитом — продажи Paralives за месяц превысили миллион копий 44 мин.
Epic Games добилась своего: Google начала снижать комиссии и разрешила сторонние платежи в «Play Маркете» 2 ч.
OpenAI обновила самую популярную LLM для ChatGPT, сделав её более удобной и приятной в общении 2 ч.
Google Chrome научился отправлять фрагменты экрана напрямую чат-боту Gemini 3 ч.
Selectel разместит новый выпуск облигаций на 5 млрд рублей 11 ч.
GTA VI выйдет с официальным переводом на русский язык 16 ч.
«Дальнобойщики 2» спустя 25 лет после релиза приехали в Steam 18 ч.
YouTube урегулировала очередной судебный иск о вреде соцсетей для детей 18 ч.
Binance пообещала не уходить из Европы, несмотря на проблемы с лицензией 18 ч.
NASA обнаружило пару невероятных экзопланет — легче сахарной ваты, так ещё и на одной орбите 2 мин.
На Reddit собрали статистику о поломках Ryzen X3D за последний год — 70 % испортилось на платах ASRock 21 мин.
До 30 Пбайт и 160 млн IOPS на стойку: DDN представила систему хранения AI400X3M для ИИ 52 мин.
Qualcomm не хочет терять Китай: новые серверные чипы подстроят под санкции США 52 мин.
Главным покупателем новых серверных Arm-процессоров Qualcomm Dragonfly C1000 стал Цукерберг 2 ч.
Qualcomm ударила по Nvidia, объявив о выпуске Arm-процессора Dragonfly C1000 на ядрах Oryon и других чипов для дата-центров 2 ч.
SK hynix подорожала на 11 % на новостях о размещении акций в США для привлечения почти $30 млрд 2 ч.
Nothing раскрыла дизайн грядущего смартфона Phone (4b) 2 ч.
Крупные компании перешли к нормированию доступа сотрудников к ИИ из-за неконтролируемого расхода токенов 3 ч.
Отчётность Micron и Qualcomm привела к росту капитализации производителей чипов на $400 млрд 3 ч.