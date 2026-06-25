Qualcomm ударила по Nvidia, объявив о выпуске Arm-процессора Dragonfly C1000 на ядрах Oryon и других чипов для дата-центров

В рамках мероприятия Investor Day компания Qualcomm рассказала о своих планах в отношении оборудования для центров обработки данных с системами искусственного интеллекта. Наиболее примечательными продуктами стали серверный процессор Qualcomm Dragonfly C1000, технология High Bandwidth Compute (HBC), ускоритель Qualcomm Dragonfly AI300, сетевые решения и разработка чипов на заказ.

Основным направлением технологий ИИ сегодня являются агенты, которые не просто отвечают на запросы аналогично чат-ботам, а выполняют действия от имени пользователей. Для работы ИИ-агентов требуется оборудование нового типа, и у Qualcomm подготовлены необходимые решения.

Главным элементом новой линейки стал серверный процессор Qualcomm Dragonfly C1000 на фирменных ядрах Oryon с поддержкой тактовых частот выше 5 ГГц — располагая чиплетной компоновкой, один такой процессор может содержать более 250 ядер. Компания обещает более чем двухкратный прирост производительности на ватт по сравнению с существующими решениями; тесная интеграция с памятью и ускорителями обеспечивается при помощи интерфейсов CXL и PCIe 7.0. Процессоры Qualcomm Dragonfly C1000 выйдут на рынок в 2028 году.

Технология Qualcomm High Bandwidth Compute воплощает концепцию «близкой к памяти» вычислительной архитектуры (near-memory computing), предусматривающей размещение памяти и вычислительных блоков в единой трёхмерной структуре, что помогает преодолеть ограничения, связанные с пропускной способностью памяти. Производитель обещает повысить скорость памяти по сравнению с HBM и LPDDR, а также увеличить её энергоэффективность. Ускоритель Qualcomm Dragonfly AI250 (выйдет в 2027 году) на основе памяти HBC Gen 1 обещает 18-кратный прирост производительности в сравнении с основанным LPDDR5X ускорителем Dragonfly AI200. У AI300 (появится в 2028 году) на основе HBC Gen 2 прирост производительности по сравнению с тем же компонентом обещает быть 54-кратным.

Ускоритель Qualcomm Dragonfly AI300 на основе технологии HBC второго поколения предназначен для инференса больших языковых и мультимодальных моделей. По сравнению с современными архитектурами на основе графических процессоров компания обещает кратный рост эффективности на ватт, особенно в задачах, где важны высокая пропускная способность памяти и низкие задержки. Важным направлением платформы Qualcomm Dragonfly является комплект сетевых решений для подключения и передачи данных: компания предлагает интерфейсы класса 800G и 1.6T, а также оптические и медные каналы связи, способные работать на расстояниях до 20 км.

Qualcomm изъявила готовность адаптировать свои решения под нужды конкретных облачных провайдеров. Речь идёт о сборке инфраструктуры ЦОД как модульного конструктора: центральные процессоры, ускорители, память и сетевые решения проектируются под конкретные рабочие нагрузки. Это помогает гиперскейлерам оптимизировать показатели производительности, энергопотребления и стоимости владения. Первым крупным клиентом Qualcomm стала компания Meta✴, с которой чипмейкер заключил многолетнее соглашение. В рамках соглашения в обновлённой серверной инфраструктуре гиганта соцсетей будут использоваться серверные процессоры Dragonfly C1000.