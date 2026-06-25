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На Reddit собрали статистику о поломках Ryzen X3D за последний год — 70 % испортилось на платах ASRock

Пользователь платформы Reddit провёл небольшое исследование: при помощи бота он запустил комплексный поиск сообщений на ресурсе в стремлении собрать статистику по сбоям в работе процессоров класса AMD Ryzen X3D с Socket AM5 на материнских платах разных производителей. Наиболее опасными с большим отрывом оказались платы ASRock.

Энтузиаст написал «небольшого бота», который просмотрел сообщения на Reddit за последний год и сопоставил инциденты с отказами процессоров на разных материнских платах. Бот фиксировал совпадения в тех случаях, когда в заголовке сообщения одновременно присутствовали три элемента: модель процессора AMD Ryzen X3D с Socket AM5 — были заданы все модели; упоминание материнской платы — марки или чипсета; а также ключевое слово, обозначающее отказ в работе. Из поиска было исключено всё, что связано с Socket AM4, а также упоминания видеокарт, мониторов и игр. При помощи регулярных выражений в поисковую выдачу включили марку, чипсет и модель материнской платы.

Автор эксперимента признал, что ограничение поиском по заголовкам исключает случаи, когда инциденты описываются только в текстах публикаций. Это был сознательный компромисс — лучше пропустить несколько инцидентов, чем допустить в список ненужную информацию. По итогам поиска было получено более трехсот совпадений, после чего пришлось вручную изучить каждое, чтобы исключить ложные срабатывания. В списке остались только подлинные жалобы на выход из строя процессора AMD Ryzen X3D на плате с Socket AM5. Распределение по производителям сложилось следующим образом:

  • ASRock — 145 поломок;
  • ASUS — 44 поломки;
  • MSI — 11 поломок;
  • Gigabyte — 7 поломок.

Таким образом, в списке остались 207 сообщений, и в этой выборке ASRock оказалась безусловным лидером — на её продукцию пришлись около 70 % инцидентов. Это, очевидно, данные с Reddit, а не из лаборатории, но даже в этом случае статистика указывает на тревожную тенденцию, и пренебрегать этим, возможно, не следует.

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Теги: reddit, amd, ryzen, материнская плата
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