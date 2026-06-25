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«Яндекс» запустил сервис Vibecraft для генерации сайтов и приложений без навыков программирования

Yandex B2B Tech открыла публичный доступ к ИИ-сервису Vibecraft, позволяющему создавать сайты и веб-приложения на основе текстового описания. О его разработке сообщалось в мае этого года. Также с помощью Vibecraft можно разрабатывать прототипы таких цифровых продуктов, как трекеры, CRM-системы, мини-игры, интернет-магазины и т.д.

Источник изображения: «Яндекс»

Источник изображения: «Яндекс»

Для использования Vibecraft нет надобности в навыках программирования. Сервис создан как платформа «без кода». Пользователю достаточно сформулировать запрос. После его получения ИИ-помощник уточнит детали, такие как целевая аудитория, необходимые функции и сценарии использования, и затем предложит начальную версию сайта или веб-приложения. Итоговую версию проекта можно будет опубликовать в интернете на собственном домене. С помощью Vibecraft можно создать сервис с личным кабинетом, каталогом, формой загрузки файлов, встроенной базой данных и фирменным оформлением пользователя.

В компании сообщили, что в ходе закрытого тестирования пользователи создали с помощью Vibecraft более 1000 проектов. Помимо сайтов они создавали панели управления, калькуляторы, инструменты аналитики и CRM-системы. По словам участников тестирования, на создание прототипа решения требовалось 5–10 минут.

Как пишут «Ведомости», сегмент no-code и low-code решений в России увеличивается ежегодно на 40 % и к 2028 году может достичь 30 млрд руб. Более трети предпринимателей из сферы малого бизнеса (36 %) в России работают без собственного сайта из-за ограничений бюджета, времени и отсутствия технических навыков. Vibecraft позволит им преодолеть эти барьеры.

Протестировать сервис можно уже сейчас. Для этого компания начисляет пользователю 4000 нейрокредитов.

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Теги: яндекс, ии, vibecraft
яндекс, ии, vibecraft
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