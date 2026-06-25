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Московский суд оштрафовал Apple на 500 000 рублей, но дело не в удалении VK

Компанию Apple решением суда Таганского района Москвы привлекли к административной ответственности за повторное неисполнение обязанностей организатора распространения информации в интернете. Об этом сообщается в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Источник изображения: Mariia Shalabaieva/unsplash.com

Источник изображения: Mariia Shalabaieva/unsplash.com

«Постановлением мирового судьи судебного участка № 374 Таганского района города Москвы от 25 июня 2026 года Эпл Инк. (Apple Inc.) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 13.31 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 500 000 рублей», — указано в сообщении.

Несколько месяцев назад, в марте этого года Apple была оштрафована Таганским районным судом Москвы на 3,5 млн руб. из-за неудаления запрещённой к распространению в России информации по требованию Роскомнадзора. Суд признал компанию виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ.

Напомним, что 25 июня Apple без предупреждения удалила из магазина приложений App Store целый ряд приложений VK, несмотря на то, что та не находится и никогда не находилась под санкциями. «Подтверждение этому – многочисленные заключения международных и американских юристов», — отметили «Ведомости».

В VK заявили, что такие действия Apple ограничивают российских пользователей в доступе к востребованным сервисам.

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Теги: apple, суд, штраф, россия
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