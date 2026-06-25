Французский ретейлер подшутил над Steam Machine за €1039, предложив свою Stim Machine c RX 9060 XT чуть дешевле

Компактный игровой ПК Steam Machine с операционной системой SteamOS от Valve ещё не успел поступить в продажу, но уже получил первую «ретейл-пародию». Французская сеть LDLC выпустила в продажу мини-ПК Stim Machine (созвучно со Steam Machine). Система продаётся по той же цене, что и оригинальная игровая платформа от Valve, но при этом оснащена более производительным оборудованием.

LDLC напрямую сравнивает свою Stim Machine со Steam Machine от Valve, описывая характеристики обеих систем. На бумаге характеристики французского ПК выглядят более привлекательными при той цене, за которую он предлагается.

Стоимость игрового мини-ПК LDLC Stim Machine составляет €999,99 за комплект «собери сам» или €1039,99 за полностью собранный ПК. Стоимость собранной системы полностью повторяет официальную европейскую цену Steam Machine с SSD на 512 Гбайт, но без контроллера Steam. Версия Steam Machine с контроллером оценивается в €1108, но его можно купить отдельно, если повезёт.

В основе LDLC Stim Machine используется шестиядерный 12-поточный процессор AMD Ryzen 5 8400F на архитектуре Zen 4 (платформа AM5). ПК также оснащён видеокартой Radeon RX 9060 XT в версии с 8 Гбайт памяти GDDR6, 16 Гбайт ОЗУ (с возможностью увеличения до 128 Гбайт) и NVMe-накопителем на 500 Гбайт (дополнительно предусмотрены два слота SATA). Также есть поддержка Wi-Fi. Система построена на материнской плате с чипсетом AMD B650 и собрана в компактном корпусе SilverStone Sugo SG13B-Q.

LDLC акцентирует внимание на том, что ПК Stim Machine собран из стандартных комплектующих, которые при желании можно заменить на более производительные. У оригинальной же Steam Machine GPU и CPU встроены в материнскую плату (можно заменить только SSD и ОЗУ), а сама плата использует проприетарный дизайн. Кроме того, ретейлер указывает на использование хоть и не самой мощной, но передовой графики Radeon RX 9060 XT на архитектуре RDNA 4 с поддержкой всех современных ИИ-технологий от AMD, включая родную поддержку FSR 4.1. В оригинальной Steam Machine применяется кастомный GPU (предположительно менее производительный) на базе более старой архитектуры RDNA 3, у которого пока нет поддержки FSR 4.

Поскольку речь идёт именно об аналоге Steam Machine, ПК от LDLC поставляется без операционной системы Windows. Ретейлер предлагает подробную инструкцию по установке SteamOS, но при желании можно установить и Windows. Преимущество системы Valve заключается в том, что она поставляется с предустановленной SteamOS, разъёмом HDMI-CEC и фирменным контроллером.