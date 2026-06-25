Microsoft внезапно продлила поддержку Windows 10 ещё на год

Компания Microsoft продлила свою программу расширенной поддержки Windows 10 Extended Security Updates (ESU) ещё на один год. Благодаря этому зарегистрированные устройства продолжат получать обновления безопасности до 12 октября 2027 года.

Изменение было внесено без официального объявления и появилось в обновлении документации Microsoft по Windows 10 ESU, а также в виде «примечания редактора» к публикации в блоге Windows Experience, вышедшей вчера.

«Примечание редактора — 25 июня 2026 г. — Данная публикация обновлена, чтобы отразить тот факт, что программа расширенных обновлений безопасности (ESU) для устройств личного пользования с Windows 10 предоставляется ещё на один год и теперь действует до 12 октября 2027 года. Это продление даёт пользователям больше времени для перехода на новый ПК с Windows 11, позволяя им продолжать получать важные обновления безопасности», — говорится в обновлённой публикации в блоге.

Официальная поддержка Windows 10 была прекращена 14 октября 2025 года. Microsoft больше не предоставляет техническую поддержку, обновления функций или обновления безопасности для этой операционной системы, за исключением версий Windows LTSC. Для пользователей, которые не могут обновиться до Windows 11, Microsoft первоначально предлагала дополнительный год обновлений безопасности при условии присоединения к бесплатной программе расширенных обновлений безопасности (ESU), срок действия которой истекал 12 октября 2026 года. Корпоративные клиенты также могли присоединиться к программе ESU на срок до трёх лет, что увеличивало общую стоимость поддержки одного устройства до $427 за этот период.

Обычные потребители могут получать расширенные обновления безопасности одним из следующих способов: заплатить $30; создать резервную копию настроек Windows в своей учётной записи Microsoft; обменять 1000 бонусных баллов Microsoft. Пользователи в Европейской экономической зоне могут получить ESU бесплатно, войдя в Windows 10 с помощью учётной записи Microsoft.

Microsoft заявляет, что лицензия ESU может использоваться на 10 устройствах, связанных с одной и той же учётной записью Microsoft. Пользователи, уже зарегистрированные в программе, автоматически сохранят доступ к ней до новой даты окончания — октября 2027 года.

Компания отмечает, что программа ESU для потребителей предназначена только для личных устройств и недоступна для систем, подключённых к доменам Active Directory, Microsoft Entra или управляемых через систему управления мобильными устройствами (MDM). Однако устройства, зарегистрированные в Microsoft Entra, также имеют право на участие в программе.