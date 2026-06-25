Сегодня 26 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Операционные системы Microsoft внезапно продлила поддержку Wi...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Microsoft внезапно продлила поддержку Windows 10 ещё на год

Компания Microsoft продлила свою программу расширенной поддержки Windows 10 Extended Security Updates (ESU) ещё на один год. Благодаря этому зарегистрированные устройства продолжат получать обновления безопасности до 12 октября 2027 года.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

Изменение было внесено без официального объявления и появилось в обновлении документации Microsoft по Windows 10 ESU, а также в виде «примечания редактора» к публикации в блоге Windows Experience, вышедшей вчера.

«Примечание редактора — 25 июня 2026 г. — Данная публикация обновлена, чтобы отразить тот факт, что программа расширенных обновлений безопасности (ESU) для устройств личного пользования с Windows 10 предоставляется ещё на один год и теперь действует до 12 октября 2027 года. Это продление даёт пользователям больше времени для перехода на новый ПК с Windows 11, позволяя им продолжать получать важные обновления безопасности», — говорится в обновлённой публикации в блоге.

Официальная поддержка Windows 10 была прекращена 14 октября 2025 года. Microsoft больше не предоставляет техническую поддержку, обновления функций или обновления безопасности для этой операционной системы, за исключением версий Windows LTSC. Для пользователей, которые не могут обновиться до Windows 11, Microsoft первоначально предлагала дополнительный год обновлений безопасности при условии присоединения к бесплатной программе расширенных обновлений безопасности (ESU), срок действия которой истекал 12 октября 2026 года. Корпоративные клиенты также могли присоединиться к программе ESU на срок до трёх лет, что увеличивало общую стоимость поддержки одного устройства до $427 за этот период.

Обычные потребители могут получать расширенные обновления безопасности одним из следующих способов: заплатить $30; создать резервную копию настроек Windows в своей учётной записи Microsoft; обменять 1000 бонусных баллов Microsoft. Пользователи в Европейской экономической зоне могут получить ESU бесплатно, войдя в Windows 10 с помощью учётной записи Microsoft.

Microsoft заявляет, что лицензия ESU может использоваться на 10 устройствах, связанных с одной и той же учётной записью Microsoft. Пользователи, уже зарегистрированные в программе, автоматически сохранят доступ к ней до новой даты окончания — октября 2027 года.

Компания отмечает, что программа ESU для потребителей предназначена только для личных устройств и недоступна для систем, подключённых к доменам Active Directory, Microsoft Entra или управляемых через систему управления мобильными устройствами (MDM). Однако устройства, зарегистрированные в Microsoft Entra, также имеют право на участие в программе.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
AMD выпустила Hotfix-драйвер для видеокарт Radeon RX 7000 и новее, работающих под Windows 10
Microsoft начала принудительно обновлять Windows 11 до версии 25H2 на всех совместимых ПК
Microsoft раскрыла сроки выпуска Windows 11 26H2 и аппаратные требования
Китай заставил BMW, Mercedes и Volkswagen объединиться ради создания единой автомобильной ОС
Смартфоны Google Pixel получат «аудиопамять» — она будет слышать всё, что слышит пользователь в течение дня
Apple прояснила ситуацию с отсутствием поддержки watchOS 27 на старых смарт-часах
Теги: windows 10, поддержка, microsoft
windows 10, поддержка, microsoft
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай заставил BMW, Mercedes и Volkswagen объединиться ради создания единой автомобильной ОС
В Steam стартовала летняя распродажа с «чертовски большими» скидками на тысячи игр
Нашумевший симулятор выживания DayZ получит продолжение — Bohemia Interactive официально анонсировала DayZ 2
Глава Epic Games раскритиковал Valve за «очень безответственную» политику Steam в отношении генеративного ИИ
IBM представила первый 0,7-нм техпроцесс и трёхмерную архитектуру наностековых транзисторов
Microsoft внезапно продлила поддержку Windows 10 ещё на год 2 ч.
«Яндекс» сделал «Алису AI» более человечной — она запоминает пользователей и подстраивается под их стиль общения 4 ч.
Код в мешке: Rockstar снабдила «дисковую» версию GTA VI для PS5 региональными ограничениями 5 ч.
Несколько лет разочарований с Destiny 2 обернулись для Bungie массовыми увольнениями, но разработчики «должны гордиться» собой 7 ч.
ИИ-модель Wildberries вошла в топ-3 русскоязычного бенчмарка MERA 7 ч.
Adobe купила разработчика ИИ для повышения качества изображений и видео Topaz Labs 7 ч.
Ролевой боевик Enshrouded с выживанием в волшебном мире и кооперативом на 16 человек скоро выйдет из раннего доступа — дата релиза и новый трейлер 7 ч.
Московский суд оштрафовал Apple на 500 000 рублей, но дело не в удалении VK 8 ч.
Инженерные профессии оказались наиболее устойчивы в эпоху ИИ 9 ч.
Google продолжает терять ИИ-таланты — ещё двое исследователей ушли в Anthropic 9 ч.
Новая статья: Обзор робота-уборщика Midea VCR V15 MAX ULTRA: не разменивайся на мелочи (но не переплачивай) 2 ч.
Apple явно намекнула, что сегодняшнее повышение цен — это только начало 2 ч.
Xbox Series X и S снова подорожают по всему миру — теперь сразу на $100–150 3 ч.
Планшет Honor MagicPad 4 с большим OLED-экраном и Snapdragon 8 Gen 5 поступил в продажу в России за 100 тыс. рублей 5 ч.
Акции Apple упали более чем на 5 % после резкого повышения цен на MacBook и iPad 5 ч.
Эволюция гольф-кара: выходцы из Apple и Audi создали электрический багги для дорог общего пользования за $25 000 6 ч.
Французский ретейлер подшутил над Steam Machine за €1039, предложив свою Stim Machine c RX 9060 XT чуть дешевле 6 ч.
Leica выпустила 44-Мп полнокадровую камеру SL3-P за $6690 — она займёт нишу между SL3 и SL3-S 7 ч.
«Звёздный разум» заполнит орбиту: SpaceX назвала будущую миллионную группировку ИИ-спутников Starmind 8 ч.
Apple подняла цены на все Mac и iPad на $100–1300 — причина та же, что и у всех 9 ч.