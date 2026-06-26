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OpenAI может отложить IPO до следующего года ради оценки в $1 трлн

Ещё недавно считалось, что SpaceX, Anthropic и OpenAI стремятся опередить друг друга в графике выхода на IPO, поскольку на фондовом рынке сложился благоприятный период для привлечения средств на финансирование развития инфраструктуры ИИ. Все три компании рассчитывали выйти на IPO в текущем году, причём SpaceX это уже сделала недавно, но OpenAI могла задуматься о задержке мероприятия до следующего года.

Источник изображения: Unsplash, Levart_Photographer

Источник изображения: Unsplash, Levart_Photographer

По крайней мере, на это указывает The New York Times со ссылкой на знакомые с планами OpenAI источники, как сообщает Reuters. Весь вопрос, по всей видимости, заключается в капитализации OpenAI: она может либо не достичь поставленной руководством компании планки в $1 трлн, если IPO состоится в этом году, либо подождать до следующего для преодоления этой психологически важной планки. Считается, что генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) не желает отказываться от цели достижения капитализации в $1 трлн.

В свете ситуации с ограничением доступа к передовым ИИ-моделям Anthropic, как добавляет The Information, власти США попросили OpenAI поэтапно выводить новейшую модель ChatGPT 5.6 на рынок с точки зрения сроков предоставления доступа к ней своим клиентам. Американское правительство намеревается буквально одобрять доступ для каждого корпоративного клиента в отдельности, одного за другим, поэтому распространение ChatGPT 5.6 может растянуться во времени и быть ограниченным с точки зрения доступа клиентов. Такая инициатива исходит от американских ведомств, связанных с кибербезопасностью и надзором за наукой и технологиями.

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Теги: openai, ipo, ии, капитализация, сэм альтман
openai, ipo, ии, капитализация, сэм альтман
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