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Администрация Трампа попросила OpenAI задержать публичный выпуск GPT-5.6 «из соображений безопасности»

Компания OpenAI готовит к выпуску новую ИИ-модель GPT 5.6, которая, судя по всему, выйдет поэтапно. Вместо распространения в широком доступе, разработчик предложит её только избранной группе доверенных партнёров, поскольку получила такое указание от администрации президента США Дональда Трампа (Donald Trump), сообщает The Information.

Источник изображения: Levart_Photographer/unsplash.com

Источник изображения: Levart_Photographer/unsplash.com

Глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) заявил на совещании с сотрудниками, что компания выпустит GPT 5.6 в ограниченном предварительном режиме для избранных партнёров, причём в течение этого периода доступ к ИИ-модели каждому клиенту будет одобряться отдельно. Он добавил, что если ограниченный релиз пройдёт успешно, через пару недель продукт может поступить на рынок для более широкой аудитории. По данным The Information, указание об поэтапном развёртывании системы поступило от Управления национального директора по кибербезопасности (ONCD) и Управления по научно-технической политике (OSTP). Также сообщается, что сотрудники компании тесно сотрудничали с правительством над предстоящим релизом GPT 5.6.

Также стало известно, что OpenAI рассматривает возможность отложить первичное публичное размещение акций (IPO) до следующего года. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на источники, участвовавшие в обсуждении этого вопроса.

OpenAI конфиденциально подала заявку на IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) и нацелена на оценку рыночной стоимости до $1 трлн. При этом консультанты OpenAI предлагают подождать до 2027 года, чтобы выйти на биржу с оценкой в $1 трлн или же снизить её для более быстрого выхода на биржу. В свою очередь, гендиректор Сэм Альтман считает отказ от оценки компании в $1 трлн неприемлемым.

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Теги: openai, ии, ии-модель, сша
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