Акции азиатских партнёров Apple массово рухнули в цене после скачка цен на Mac и iPad

Вчерашнее повышение цен на часть продукции Apple наделало немало шума, хотя и не было в полной мере неожиданным, поскольку руководство компании говорило о его неизбежности заранее. Собственные акции Apple упали в цене более чем на 6 % после повышения цен на Mac и iPad, а торговая сессия в Азии сегодня началась со снижения котировок акций многих местных партнёров Apple.

Логика подобной реакции рынка, как поясняет Bloomberg, кроется в опасениях инвесторов по поводу снижения спроса на продукцию Apple из-за роста цен. Если стоимость микросхем памяти начнёт снижаться, как рассудили инвесторы, то их производители пострадают первым делом. По этой причине акции SK hynix и Samsung Electronics сегодня утром упали в цене более чем на 8 %. Японская компания Kioxia столкнулась с падением котировок своих акций на 12 %. Индекс MSCI Asia Pacific в итоге просел на 6,4 %, а фьючерсы на американский Nasdaq 100 снизились на 1,5 %.

Высокий спрос на память, как отмечают аналитики Saxo Markets, больше не расценивается инвесторами в качестве гаранта благополучия всех участников торговой цепочки, формирующей инфраструктуру ИИ. Затраты начинают приниматься во внимание, поскольку их стремительный рост может помешать дальнейшим закупкам памяти даже со стороны самых обеспеченных компаний технологического сектора. Акции тайваньских MediaTek и Foxconn упали в цене на 10 % и 3,7 % соответственно.

Microsoft вчера в третий раз подняла цены на игровые консоли Xbox, поэтому иллюзий по поводу способности производителей электроники сопротивляться подорожанию памяти почти ни у кого не осталось. Ситуацию на фондовых рынках так же усугубили слухи о намерениях OpenAI отложить IPO компании до следующего года в надежде выручить больше средств по итогам данного мероприятия. Акции японской SoftBank, которая является важным партнёром OpenAI, упали в цене на 14 %.