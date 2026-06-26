В Китае откроют отель, полностью обслуживаемый роботами и ИИ

В Китае на Западном искусственном острове откроют отель, который будет полностью обслуживаться роботами без участия людей. Компания Pudu Robotics объявила, что в новом отеле, официальное открытие которого запланировано на 2027 год, роботы будут выполнять все функции по обслуживанию гостей, включая ресепшн, обслуживание номеров, уборку и приготовление пищи.

В отеле будет 44 номера премиум-класса, ресторан, тренажёрный зал и другие помещения для гостей. Они будут объединены замкнутой интеллектуальной системой обслуживания, обеспечивающей согласованную работу всех видов сервиса — от регистрации заезда до уборки.

Это будет не просто «умное» пространство с роботами, помогающими персоналу. Отель задуман как полностью функциональная и взаимосвязанная роботизированная «сервисная экосистема», управляемая исключительно аппаратным и программным обеспечением Pudu. Базовая ИИ-модель компании, PuduFM 1.0, будет работать с ИИ-агентом PuduAgent для управления «интеллектуальными операциями» отеля.

Робот FlashBot от Pudu будет управлять интеллектуальной системой торговых автоматов, позволяющей заказывать напитки через смартфон с доставкой, робот PUDU T300 будет доставлять багаж из фойе в номера отеля, а роботы-уборщики PUDU CC1 Pro и PUDU MT1 будут заниматься уборкой помещений, используя технологию обнаружения мусора на основе ИИ.

«Эта архитектура позволяет роботам с различными физическими формами и обязанностями работать на основе общей интеллектуальной структуры, — сообщила Pudu. — Роботы на ресепшене могут понимать жесты и социальные взаимодействия, роботы-доставщики смогут автономно оптимизировать маршруты, а роботы-уборщики — динамически адаптироваться к меняющейся среде — и всё это с использованием одних и тех же основных возможностей ИИ». По словам компании, модель «полного сценария» означает, что роботы Pudu будут глубоко вовлечены во все аспекты работы отеля, без пробелов в обслуживании и без вмешательства человека.

Запуск отеля будет производиться поэтапно. В конце 2026 года несколько номеров и услуги, предоставляемые роботами, будут доступны для широкой публики. Как сообщается, роботизированный отель — лишь один из запланированных проектов развития Западного искусственного острова, где передовые робототехнические решения будут внедряться поэтапно в сфере услуг и туризма в течение следующих четырёх лет.