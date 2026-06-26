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CATL: до массового внедрения натриевых и твердотельных батарей в электромобили ещё несколько лет

Конкуренция на китайском электромобильном рынке заставляет его игроков то и дело привлекать покупателей заявлениями о близости момента начала поставок машин с тяговыми батареями нового поколения. Крупнейший производитель аккумуляторов в лице CATL предупреждает, что натриевые или твердотельные батареи получат массовое распространение лишь через три или пять лет, в лучшем случае.

Источник изображения: CATL

Источник изображения: CATL

Выступая на отраслевом мероприятии, председатель совета директоров CATL Робин Цзэн (Robin Zeng) отметил, что в случае с твердотельными аккумуляторами этой марки можно говорить о достижении лишь четвёртого из девяти этапов подготовки к массовому производству. Прежде чем такие аккумуляторы получится выпускать в значимых количествах, необходимо преодолеть все девять этапов подготовки. Даже если опытные образцы демонстрируют стабильность характеристик в лабораторных условиях, подготовка к массовому производству батарей нового типа может потребовать нескольких лет и сопровождаться серьёзными технологическими вызовами.

Китайские власти при этом работают над созданием требований к составу тяговых батарей, которые не позволят производителям вводить потребителей в заблуждение относительно их принадлежности к твердотельному типу. Если батареи содержат от 5 до 20 % жидкого электролита, то они считаются гибридными по своему составу. Чтобы называться твердотельной на законных основаниях, тяговая батарея должна содержать не более 5 % жидкого электролита. Хорошая новость заключается в том, что существующие линии для выпуска литий-ионных аккумуляторов достаточно модифицировать на 10 % для организации производства гибридных батарей.

Главный научный руководитель CATL У Кай (Wu Kai) ожидает, что седьмой или восьмой этап подготовки к выпуску твердотельных батарей будет пройден по итогам 2027 года, и тогда компания приблизится к последнему — девятому. В следующем году CATL рассчитывает приступить к сертификации пилотных партий твердотельных тяговых батарей. Конкурирующая Dongfeng Motor свои передовые батареи с запасом хода 1000 км рассчитывает отправить в массовое производство к концу текущего года. Впрочем, они с высокой степенью вероятности будут относиться к гибридному типу.

Бывший сотрудник CATL У Цзуюй (Wu Zuyu), который сейчас возглавляет компанию Hithium Energy Storage, во время своего выступления на Мировом экономическом форуме в Даляне предупредил, что в случае с натрий-ионными батареями говорить о массовом производстве можно будет не ранее чем через пять лет. Такие батареи обладают более высокой эффективностью при работе на морозе, но сейчас для производителей представляет трудность обеспечение их длительного эксплуатационного ресурса. Хорошим показателем считаются 15 000 циклов заряда и разряда, для стационарного применения Hithium разрабатывает батареи с ресурсом 20 000 циклов. Данным типом аккумуляторов заинтересовалась и американская General Motors, но в контексте именно стационарных систем хранения электроэнергии для центров обработки данных. В отличие от мобильных вариантов, в стационарных версиях к аккумуляторам предъявляются более щадящие требования по плотности хранения энергии и массе.

Сама CATL в отношении перспектив экспансии натрий-ионных тяговых батарей довольно оптимистична. Она утверждает, что уже по итогам текущего года от 10 до 20 тысяч электромобилей будет оборудовано её батареями данного типа. По оценкам CATL и конкурирующей компании BYD, натрий-ионные тяговые батареи достигнут паритета с литий-ионными по себестоимости уже в следующем году, либо даже в конце текущего.

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Теги: catl, натрий-ионные батареи, тяговая батарея, аккумулятор, китайские производители
catl, натрий-ионные батареи, тяговая батарея, аккумулятор, китайские производители
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