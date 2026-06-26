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Фанаты Resident Evil 2 спустя 28 лет поисков установили личность загадочного бойфренда Джилл Валентайн

Спустя 28 лет поисков фанаты классического хоррора на выживание Resident Evil 2 от японского издателя и разработчика Capcom наконец установили личность загадочного бойфренда звезды серии Джилл Валентайн.

Источник изображения: Steam (DarkRush)

Источник изображения: Steam (DarkRush)

Хотя сама Джилл в Resident Evil 2 не появляется, рабочее место с её вещами можно найти в полицейском участке Раккун-Сити. Среди них была фотография молодого человека, который «с большой вероятностью» является её кавалером.

Фанаты Resident Evil годами спорили насчёт характера отношений Джилл с юношей, а также его личности — оригинальный снимок не отличался качеством или деталями. Спустя 28 лет, однако, всё тайное стало явным.

Источник изображения: X (OneiRoidandRoid)

Источник изображения: X (OneiRoidandRoid)

Как выяснилось, загадочным бойфрендом Джилл Валентайн в Resident Evil 2 является не кто иной, как актёр Кайл Маклахлен (Kyle MacLachlan), известный по сериалам «Твин Пикс» и «Фоллаут», а также фильму «Дюна» образца 1985 года.

Открытие ещё в понедельник совершил поклонник Resident Evil под псевдонимом Morio, который документирует фоновые иллюстрации в играх Capcom, но СМИ обратили внимание на ситуацию лишь сейчас.

Источник изображения: Steam (VI)

Источник изображения: Steam (VI)

Как подметил Morio ещё в 2020 году (см. его видео по теме), оригинальные Resident Evil 2 и Resident Evil 3 переполнены постерами и фотографиями голливудских звёзд — Вайнона Райдер (Winona Ryder), например, была «дочкой» Барри Бёртона.

В вышедшем семь лет назад ремейке Resident Evil 2 на столе Джилл стоит другая фотография (см. изображение выше). В переосмыслении героиня променяла бойфренда на «лучшего друга женщины» — собаку.

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Теги: resident evil 2, capcom, экшен, хоррор
resident evil 2, capcom, экшен, хоррор
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