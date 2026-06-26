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Моддер научил контроллер Steam самостоятельно возвращаться к зарядному устройству

Энтузиаст создал браузерный инструмент, который может направлять новый контроллер Steam от Valve обратно к зарядной станции, используя отслеживание камеры и вибромоторы устройства.

Источник изображения: X / Ray Foss

Источник изображения: X / Ray Foss

Проект реализовал Рей Фосс (Ray Foss), который опубликовал короткую демонстрацию в соцсети X, показывающую, как контроллер самостоятельно движется к своей док-станции. Инструмент называется Auto-Charge Tracker и доступен на GitHub.

В этой системе используется камера для отслеживания точек на контроллере. Затем она активирует вибромоторы контроллера, позволяя ему перемещаться по поверхности стола к зарядному устройству. Фосс говорит, что точки отслеживания «немного привередливы» и что инструмент пытается запомнить целевую позицию. Он также отмечает, что контроллер не всегда успешно находит зарядное устройство.

via GIPHY

Новый контроллер Steam от Valve поддерживает зарядку через магнитное зарядное устройство Puck и кабель USB-C. Puck выступает одновременно в роли зарядной станции и беспроводного приёмника. Данная модификация направлена на устранение недостающего звена — обеспечение возможности самостоятельной зарядки контроллера от док-станции.

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Теги: контроллер, valve, моддинг
контроллер, valve, моддинг
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