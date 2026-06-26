Моддер научил контроллер Steam самостоятельно возвращаться к зарядному устройству

Энтузиаст создал браузерный инструмент, который может направлять новый контроллер Steam от Valve обратно к зарядной станции, используя отслеживание камеры и вибромоторы устройства.

Проект реализовал Рей Фосс (Ray Foss), который опубликовал короткую демонстрацию в соцсети X, показывающую, как контроллер самостоятельно движется к своей док-станции. Инструмент называется Auto-Charge Tracker и доступен на GitHub.

В этой системе используется камера для отслеживания точек на контроллере. Затем она активирует вибромоторы контроллера, позволяя ему перемещаться по поверхности стола к зарядному устройству. Фосс говорит, что точки отслеживания «немного привередливы» и что инструмент пытается запомнить целевую позицию. Он также отмечает, что контроллер не всегда успешно находит зарядное устройство.

Новый контроллер Steam от Valve поддерживает зарядку через магнитное зарядное устройство Puck и кабель USB-C. Puck выступает одновременно в роли зарядной станции и беспроводного приёмника. Данная модификация направлена на устранение недостающего звена — обеспечение возможности самостоятельной зарядки контроллера от док-станции.