Руководитель разработки Apple Vision Pro переходит на работу в OpenAI

Сотрудничество ИИ-стартапа OpenAI в области создания умных устройств с выходцами из Apple, по всей видимости, не ограничится бывшим главным дизайнером компании Джони Айвом (Jony Ive), поскольку вице-президент Apple Пол Мид (Paul Meade), который руководил созданием гарнитуры Vision Pro и умных очков, переходит на работу в OpenAI.

Подчеркнём, что усилия Apple по созданию легковесных умных очков пока не обрели очертания даже предсерийного продукта, поэтому об этом опыте деятельности Пола Мида можно только догадываться. Как сообщает Bloomberg, Пол Мид покинет Apple на следующей неделе и займёт некую должность в подразделении OpenAI, занимающемся созданием аппаратных устройств. На новом месте он будет участвовать в создании ИИ-устройств OpenAI.

В компании Apple Мид на протяжении семи лет руководил созданием гарнитуры дополненной реальности Vision Pro, на которую делалась серьёзная ставка в плане диверсификации ассортимента аппаратных решений. Менее известной стороной карьеры Пола Мида в Apple является создание умных очков без дисплея, которые должны выйти в следующем году. Кроме того, возглавляемая Мидом в Apple команда работала над созданием очков дополненной реальности, которые должны появиться к концу десятилетия. Специалистами под руководством Мида также создавались и другие носимые устройства, ориентированные на взаимодействие с системой искусственного интеллекта.

После перехода Мида в OpenAI его обязанности в Apple достанутся Флетчеру Роткопфу (Fletcher Rothkopf), который также принимал участие в разработке Vision Pro и перспективных умных очков. Карьерный путь Мида в Apple включает участие в разработке iPad с 2010 года, с 2012 года он возглавлял программу iPhone. В состав Vision Products Group он вошёл в 2017 году, а с 2019 года возглавлял разработку всего аппаратного обеспечения. На новом месте в OpenAI, как ожидается, он сможет объединить усилия с бывшими коллегами по Apple: Джони Айвом (Jony Ive), Тэн Танем (Tang Tan) и Эвансом Хэнки (Evans Hankey), которые так или иначе были задействованы в разработке дизайна и устройства продукции Apple. После ухода из этой компании трио основало собственный стартап, который OpenAI в прошлом году купила за $6,5 млрд.

Как предполагает Bloomberg, в рамках подготовки к переходу руководства в Apple к новому генеральному директору Джону Тернусу (John Ternus) с первого сентября этого года, в команде вице-президентов происходят серьёзные перестановки, и некоторые из них ощущают, что их роль в структуре компании ослабевает. Не исключено, что подобными мотивами руководствовался и Пол Мид, подбирая себе новое место для работы, ведь уход вице-президента компании к конкуренту является довольно редким событием. Не исключено, что утрата руководителя, отвечавшего за развитие направления AR-гарнитур и умных очков, станет для бизнеса Apple серьёзным ударом. Vision Pro не смогла стать популярным продуктом, поэтому планы компании в этой сфере неоднократно пересматривались, а приоритеты то и дело менялись.