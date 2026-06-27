Путин подписал закон о создании базы IMEI всех смартфонов россиян

Путин подписал в пятницу, 26 июня, закон «Антифрод 2.0», ранее одобренный Госдумой РФ. Им предусмотрены дополнительные меры по защите пользователей мобильных устройств и их сбережений от кибермошенников.

В частности, в одобренном пакете поправок прописаны основы работы базы идентификационных номеров мобильных устройств (IMEI), в которой будут содержаться сведения о разрешённых и запрещённых к использованию в мобильных сетях на территории РФ идентификаторах пользовательского оборудования.

В законе указано, что сведения для базы будут предоставлять операторы связи и госорганы, перечень которых будет установлен правительством РФ. За включение IMEI оборудования в базу плата взиматься не будет.

Эти нормы уточняются проектом постановления правительства РФ «О базе идентификаторов пользовательского оборудования (оконечного оборудования)», разработанном Минцифры РФ, который был в минувшую пятницу размещен на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Им предусмотрено, что данные об IMEI будут передаваться операторами связи, которые ранее регистрировали устройство в сети, или Федеральной таможенной службой при ввозе устройств в страну из-за рубежа, сообщили журналистам в пресс-службе Минцифры, о чём пишет «Интерфакс».

«Единственный случай, при котором пользователь будет сам регистрировать свой телефон, — если он купил новое устройство за рубежом и ввёз его на территорию РФ. Сделать это можно будет по желанию на Госуслугах», — отметили в пресс-службе министерства.

Опубликованный проект постановления конкретизирует положения закона. В частности, им вводятся правила функционирования базы, порядок доступа к содержащейся в ней информации, перечень информационных систем, с которыми взаимодействует база (в том числе с ЕПГУ, с системами Роскомнадзора, таможенных органов, Минпромторга России и операторов связи).

Кроме того, был опубликован для общественного обсуждения проект приказа Минцифры РФ «Об утверждении требований к порядку организационно-технического взаимодействия операторов подвижной радиотелефонной связи и оператора базы данных идентификаторов пользовательского оборудования (оконечного оборудования)», которым устанавливается перечень требований к взаимодействию операторов мобильной связи с оператором базы данных IMEI (Минцифры).