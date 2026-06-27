Apple добивается разрешения на закупку памяти у китайской CXMT из чёрного списка Пентагона

Apple обратилась к администрации Трампа с просьбой разрешить закупку чипов памяти у китайской компании CXMT. В случае положительного решения это поможет производителю удовлетворить спрос на свою продукцию в условиях сохраняющегося глобального дефицита комплектующих.

Ранее потенциальный китайский партнёр в лице CXMT был внесён Пентагоном в чёрный список. Причиной блокировки стали предполагаемые связи компании с Народно-освободительной армией Китая. По сообщению 9to5Mac со ссылкой на The Financial Times, запрос от Apple последовал за очередной волной роста стоимости комплектующих, вынудившей компанию пойти на повышение розничных цен на свою продукцию.

Ранее в интервью The Wall Street Journal генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) заявил, что у корпорации не осталось иного выбора, кроме как поднять цены, и впервые допустил возможность закупок у китайских брендов при условии получения одобрения регуляторов.

Это заявление прозвучало на фоне действующих правил национальной безопасности, требующих от американских компаний оформления специальных лицензий для сотрудничества с подсанкционными иностранными производителями. Apple настаивает на рассмотрении возможности сотрудничества с CXMT как на одном из ключевых способов стабилизации производственных процессов.