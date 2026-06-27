США расширили запрет на ввоз китайских роутеров и других технологических товаров

Федеральная комиссия по связи (FCC) США объявила о запрете на ввоз новых категорий оборудования от ряда китайских производителей. Он затронул не только новые, но и старые модели ряда брендов.

Новая мера расширяет запрет, введённый ведомством в 2022 году. Первоначально он относился к новым моделям телекоммуникационного оборудования (например, роутеры) и оборудования для видеонаблюдения (например, камеры) производства Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision и Dahua — запрет объясняется угрозами для национальной безопасности США. С настоящего момента запрет распространяется и на старые модели устройств этих производителей, а не только на выпущенные с конца 2022 года. Ограничительная мера относится к оборудованию, используемому для «обеспечения общественной безопасности, безопасности правительственных объектов, физического наблюдения за критической инфраструктурой и других целей, имеющих отношение к национальной безопасности», пояснили в FCC.

Новая норма вступит в силу в начале июля — мера «необходима для защиты национальной безопасности путём снижения рисков для сектора связи США», добавили в ведомстве. Американцы смогут и дальше использовать имеющееся у них оборудование. В декабре 2025 года FCC запретила ввоз в США всех новых зарубежных дронов, в марте 2026 года — всех новых иностранных маршрутизаторов; новый запрет не распространяется на старые модели дронов и роутеров.

В октябре минувшего года комиссия также заблокировала выдачу новых разрешений для оборудования, в котором используются компоненты производителей из «чёрного списка» и предоставила себе право в отдельных случаях вводить запреты на ранее одобренное оборудование. В декабре Hikvision подала иск в попытке оспорить это решение, утверждая, что FCC превысила свои полномочия и не имела оснований для такого шага. Сейчас ведомство рассматривает возможность запретить американским телекоммуникационным компаниям устанавливать связь с китайскими телекоммуникационными компаниями, что фактически лишит последних возможности эксплуатировать расположенные в США центры обработки данных.