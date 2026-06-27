Американский регулятор предложил убрать педаль тормоза из роботакси — так безопаснее

Национальное управление безопасностью движения (NHTSA) США предложило разрешить конструкторам роботакси отказываться от педалей тормоза, назвав существующие нормативные требования к принудительным методам остановки беспилотных автомобилей препятствием для инноваций.

Накануне ведомство опубликовало уведомление о возможном изменении федеральных стандартов безопасности тормозов для легковых автомобилей — из них могут исключить требование о наличии ножных рабочих тормозов или ручных стояночных тормозов для транспортных средств, оснащённых системами автопилота и не оборудованных средствами ручного управления. По версии NHTSA, эти элементы сами по себе могут представлять угрозу безопасности, потому что они позволяют пассажирам намеренно или ненамеренно отключать автопилот. Но даже в отсутствие педалей и ручного тормоза существующие требования к эффективности торможения останутся в силе.

«Независимо от способа управления тормозами, тормозные системы должны быть способны безопасно останавливать транспортное средство, как этого уже требует стандарт. Это правило поможет снять ненужные нормативные ограничения и затраты без отрицательного влияния на безопасность транспортных средств», — пояснили в ведомстве. Машины на автопилоте, изначально укомплектованные рулевым колесом и другими ручными органами управления, а также машины с системами помощи водителю, такими как Tesla Autopilot и Ford BlueCruise, по-прежнему должны будут иметь педали тормоза.

Некоторые производители и операторы беспилотных такси, в том числе Tesla, Waymo и Amazon, разрабатывают транспортные средства вообще без ручного управления, но действующие Федеральные стандарты безопасности моторных транспортных средств (FMVSS) по-прежнему требуют наличия педали тормоза. «Запуск ручного управления, напрямую отключающего работу системы автопилота, может представлять угрозу безопасности из-за преднамеренного или непреднамеренного ненадлежащего использования пассажирами транспортного средства», — уверены в ведомстве. Все люди в роботакси являются пассажирами, и от них «не следует ожидать выполнения функций водителя, таких как включение стояночного тормоза».

Технологии автопилота «всё ещё находятся на стадии развития, и многие потенциальные преимущества ещё не реализованы», отмечают в NHTSA. Ведомство не хочет полностью отключать ручное управление, но оно не собирается заставлять автопроизводителей придерживаться какого-либо единого способа дать пассажирам возможность остановить беспилотный автомобиль. «NHTSA исходит из того, что если эти средства управления удаляются, пассажиры по-прежнему смогут управлять автомобилем с системой помощи водителю, хотя способ, которым пассажир указывает на необходимость остановки автомобиля с системой помощи водителю, вероятно, будет различаться в зависимости от производителя», — пояснили в ведомстве.