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Ретейлеры беспокоятся, что желающим сыграть в GTA 6 не хватит консолей, — ожидается дефицит

Крупный ретейлер предупредил о высокой вероятности нехватки игровых консолей перед выходом GTA 6 в ноябре. Это вызывает опасения по поводу того, что перекупщики постараются извлечь максимальную выгоду из дефицита PlayStation 5, Xbox Series X и Series S в период рождественских праздников.

Источник изображений: Rockstar Games

Источник изображений: Rockstar Games

GTA 6 выйдет только на PlayStation 5, Xbox Series X и Series S. Это означает, что для запуска новой игры Rockstar обязательно потребуется консоль Sony или Microsoft текущего поколения. Учитывая, что новую GTA 6 ждут геймеры по всему миру, ожидается резкое увеличение спроса на игровые консоли.

Рост спроса на консоли мог стать хорошей новостью для Sony и Microsoft. Однако данные The Game Business указывают на то, что ретейлеры обеспокоены по поводу того, что не смогут использовать этот фактор в свою пользу. В сообщении упоминается «крупный» ретейлер, предупредивший, что консолей будет недостаточно для удовлетворения спроса в праздничный период в конце года. «Нас предупредили, что из-за продолжающихся проблем с доступностью компонентов мы не сможем получить нужное количество устройств к выходу GTA. Скорее всего, спрос превысит предложение в конце года», — сообщил анонимный источник.

Sony и Microsoft повысили стоимость своих консолей в этом году, хотя в случае Xbox корректировка цен вступит в силу только 1 августа. Не исключается, что Sony второй раз за год увеличит стоимость PlayStation 5 ближе к концу года. В настоящее время розничная цена PS5 составляет $649,99, PS5 Digital Edition — $599,99, в PS5 Pro — $899,99. С 1 августа цена консолей Microsoft также вырастет: Xbox Series S с накопителем на 512 Гбайт и 1 Тбайт можно будет приобрести за $499,99 и $599,99 соответственно, тогда как Series X Digital Edition обойдётся в $749,99, а Series X будет стоить $799,99.

Повышение цен обусловлено продолжающимся дефицитом чипов памяти. Он возник из-за того, что производители полупроводниковой продукции перераспределили имеющиеся в наличии производственные мощности для выпуска чипов DRAM и NAND, предназначенных для ИИ-ускорителей.

«В октябре прошлого года мы повысили цену консолей Xbox на $20-$70 в США. Мы надеялись, что снова повышать цены не потребуется, и провели несколько месяцев, работая с поставщиками над поиском вариантов. К сожалению, стоимость накопителей и памяти для консолей выросла более чем в 2,5 раза, и мы ожидаем ещё одно удвоение к осени 2027 года», — сказано в сообщении Microsoft.

Последствия дефицита чипов памяти испытывает вся индустрия потребительской электроники, но они особенно тяжело они отражаются на консолях. Microsoft заявляла, что спрос на консоли Xbox превышает предложения, и компания прикладывает массу усилий для улучшения ситуации. Желающим поиграть в GTA 6 на старте продаж, вероятно, не стоит откладывать покупку консоли текущего поколения. Стоимость консолей Microsoft увеличится 1 августа, но не исключено, что ближе к концу года Sony снова скорректирует цену PS5. Консоли Microsoft и Sony могут быть полностью распроданы из-за спроса на GTA 6, что откроет двери для перекупщиков, которые постараются извлечь выгоду, продавая устройства по завышенной цене.

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Теги: gta 6, playstation 5, xbox series x, xbox series s
gta 6, playstation 5, xbox series x, xbox series s
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