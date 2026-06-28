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Google ограничила доступ Meta✴ к ИИ-моделям Gemini из-за высокой нагрузки на инфраструктуру

Компания Google ограничила доступ Meta Platforms к вычислительным мощностям, используемым для работы ИИ-моделей семейства Gemini. Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники, причиной стал запрос Meta на объём ресурсов, который Google не смогла предоставить. Этот случай в очередной раз показывает, что даже крупнейшие игроки рынка сталкиваются с дефицитом вычислительной инфраструктуры.

Источник изображения: Solen Feyissa/Unsplash

Источник изображения: Solen Feyissa/Unsplash

Financial Times со ссылкой на собственные осведомлённые источники пишет, что ещё в марте Google уведомила Meta, что не сможет предоставить весь необходимый компании объём вычислительных мощностей Gemini. В результате Meta пришлось сдвинуть сроки реализации некоторых собственных ИИ-проектов.

Источники сообщают, что из-за действующих ограничений и стремления оптимизировать расходы на ИИ, Meta рекомендовала своим сотрудникам более эффективно использовать нейросети. В сообщении сказано, что ограничение доступа к вычислительным мощностям Gemini затронули и других клиентов Google, но в меньшей степени. Meta пострадала от этого особенно сильно из-за исключительно высокого спроса на модели Gemini.

Решение Google ограничить доступ крупного клиента к своим ИИ-моделям позволяет более детально взглянуть на инфраструктурное давление и узкие места ИИ-индустрии, которые становятся всё более очевидными. Несмотря на вложение десятков миллиардов долларов в покупку ИИ-ускорителей, строительство центров обработки данных и электроэнергию, даже крупнейшие технологические компании испытывают трудности с обеспечением достаточного объёма вычислительных мощностей для удовлетворения растущего спроса на передовые ИИ-модели и сервисы на базе нейросетей.

По данным источника, рост спроса побудил Google к расширению объёма доступных мощностей. Ранее в этом месяце IT-гигант подписал соглашение, в рамках которого будет арендовать вычислительные мощности SpaceX на сумму в $920 млн в месяц. Официальные представители Google и Meta воздерживаются от комментариев по данному вопросу.

Источник изображений: Igor Omilaev / unsplash.com

Источник изображений: Igor Omilaev / unsplash.com

Во время подведения финансовых результатов за первый квартал нынешнего года гендиректор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) заявил, что выручка облачного подразделения компании впервые превысила $20 млрд, а портфель подписанных, но ещё не выполненных облачных контрактов практически удвоился по сравнению с предыдущим кварталом и составил более $460 млрд. «Очевидно, что в краткосрочной перспективе мы ограничены вычислительными мощностями. Выручка нашего облачного подразделения могла бы быть выше, если бы мы могли удовлетворить спрос», — сказал тогда Пичаи.

Сложившаяся ситуация наглядно показала, в какой степени Meta полагается на ИИ-модели конкурентов, такие как Gemini. Параллельно с этим компания тратит огромные средства, пытаясь стать лидером в сфере ИИ и улучшить собственные модели. Гигант соцсетей уже вложил миллиарды долларов в привлечение талантливых разработчиков и развитие собственной инфраструктуры. В отличие от Google, у Meta нет облачного бизнеса, поэтому компания вынуждена быстрыми темпами строить центры обработки данных для собственных нужд. В рамках этой деятельности Meta объявила о намерении инвестировать в США $600 млрд к 2028 году.

Изначально Meta выбрала Gemini в качестве основы для своих сервисов из-за того, что модели Google работали лучше собственных аналогов Llama. Однако в последнее время гигант соцсетей стал отдавать приоритет своей новой модели Muse Spark, которая считается более конкурентоспособной и должна снизить зависимость компании от продуктов конкурентов.

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Теги: google, me, искусственный интеллект
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