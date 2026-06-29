Вся квота «провального» электромобиля Ferrari Luce для китайского рынка была распределена по заказам, цена оказалась ниже европейской

После отставки директора Ferrari по маркетингу злые языки начали активнее говорить о «провальном» дебюте первого спортивного электромобиля марки — Luce, но реальным критерием успеха новинки могли быть только данные о предварительных заказах. Для китайского рынка статистика оказалась успешной, поскольку все выделенные на регион 88 машин нашли своих хозяев, хоть и по более низкой цене, чем в Европе.

Как напоминает CarNewsChina, для европейского рынка была заявлена стоимость Ferrari Luce на уровне 550 000 евро, что по текущему курсу соответствует примерно $626 000. Для сравнения, в Китае спорткар предлагался к заказу по цене $586 600, хотя импортируемые машины здесь обычно дороже, чем на зарубежных рынках. В частности, в случае с моделью Amalfi разница со стоимостью машины в Великобритании на китайском рынке достигает 50 % не в пользу местных покупателей. Помимо импортных пошлин, сказываются налоговые ставки, измеряемые от объёма ДВС. Электромобиль Luce последнего лишён конструктивно, но в целом ситуация не совсем характерна, ведь электрический первенец Ferrari оказывается на 7 % дешевле в Китае, чем в Европе.

Вся квота из 88 машин Luce была распределена по предварительным заказам в Китае. По данным источника, местная зажиточная публика, на которую и ориентируется продукция Ferrari, весьма консервативна в своих предпочтениях, и даже наличие на китайском рынке куда более доступных альтернатив местного производства с лучшими техническими характеристиками не сильно пока меняет ситуацию. Китайские гиперкары YangWang U9 ($264 800) и GAC Hyptec SSR ($189 200) способны предложить более быстрый разгон до 100 км/ч и более высокую мощность силовой установки. Впрочем, Ferrari Luce при значительно более высокой стоимости предлагает более практичный тип кузова и престижную марку с историей, а потому желающих её купить в Китае среди обеспеченных граждан пока предостаточно. Что же касается специфического дизайна, то он вполне мог быть ориентирован именно на китайский рынок, где никто его из потенциальных покупателей не стал отвергать с той же силой, что и не располагающие бюджетом на покупку Ferrari Luce критики.