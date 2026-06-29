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Microsoft опровергла информацию, что PS5 в восемь раз опережает Xbox по предзаказам GTA VI

Горячо ожидаемый криминальный боевик с открытым миром GTA VI от Rockstar Games создаётся только для PS5, Xbox Series X и S. По слухам, на одной из целевых платформ ажиотаж вокруг игры заметно выше, чем на других.

Источник изображений: Rockstar Games

Источник изображений: Rockstar Games

Как сообщило издание IGN со ссылкой на микроблог IGN Finds (в прошлом IGN Deals) и партнёрскую программу сайта, GTA VI на PS5 предзаказывают в восемь раз активнее, чем на Xbox Series X и S.

Хотя показатель актуален лишь для аудитории IGN, ситуация привлекла внимание пользователей и профильных СМИ. Портал Windows Central даже получил официальный комментарий от Xbox.

«Этот [показатель] не отражает данные по предзаказам. [GTA VI на Xbox демонстрирует] рекордные предзаказы. Людям стоит дождаться официальной информации, а не кликов по партнёрским ссылкам», — призвали в Xbox.

Предзаказы GTA VI открылись 25 июня — $80 за стандартное издание и $100 за полное

Предзаказы GTA VI открылись 25 июня — $80 за стандартное издание и $100 за полное

Журналисты предполагают, что GTA VI пользуется на PlayStation бóльшим спросом по сравнению с Xbox и за пределами аудитории IGN. В последнее время платформодержатель стал активно продвигать игру.

Вслед за открытием предзаказов Sony представила тематический стартовый экран PS5 и иконку мобильного приложения в стиле GTA VI, а также похвасталась, что лучше всего игра будет работать именно на японской консоли.

GTA VI поступит в продажу 19 ноября как в цифровом формате, так и в розничном. Физическое издание, однако, будет поставляться без диска (код в коробке), и в ближайшие месяцы это якобы не изменится.

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Теги: grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, take-two interactive, экшен
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