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Фанаты выдают желаемое за действительное: авторитетное издание опровергло слухи о планах Rockstar на выпуск дискового издания GTA VI

Издание The Hollywood Reporter (THR) со ссылкой на свои источники опровергло слухи насчёт полноценной дисковой версии горячо ожидаемого криминального боевика с открытым миром GTA VI от Rockstar Games.

Источник изображений: Rockstar Games

Источник изображений: Rockstar Games

Напомним, Rockstar Games решила, что физическое издание GTA VI будет поставляться без диска в коробке — вместо него внутри будет лишь код на загрузку цифровой версии игры (к тому же снабжённый региональными ограничениями).

По данным инсайдера Graczdari, дисковая версия GTA VI выйдет в декабре. Утечку якобы подтверждало сообщение техподдержки Rockstar о том, что «физическая копия станет доступна для покупки в ближайшие месяцы».

То самое сообщение

То самое сообщение

Источник THR со знаниями планов Rockstar заверил, что ни на релизе, ни через несколько месяцев студия выпускать GTA VI на дисках не планирует. Сообщение техподдержки было истолковано неправильно.

Как прояснил информатор THR, под розничной версией в сообщении техподдержки Rockstar имеется в виду коробка с кодом на игру, а под ближайшими месяцами — период до релиза GTA VI, а не после.

События GTA VI развернутся во вдохновлённом Флоридой штате Леонида. Игрокам достанется роль преступников Джейсона Дюваля и Лусии Каминос, которые в попытке заработать лёгкие деньги оказались посреди криминального заговора.

GTA VI поступит в продажу 19 ноября для PS5, Xbox Series X и S по цене от $80 (от 9999 рублей в России). Тем временем бразильские ретейлеры раскрыли неанонсированные подробности игры.

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Теги: grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, take-two interactive, экшен
grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, take-two interactive, экшен
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