Сегодня 26 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Живой мир, интеграция соцсетей и геймпле...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Живой мир, интеграция соцсетей и геймплей за двух героев: бразильские ретейлеры раскрыли новые подробности GTA VI

Rockstar Games уже запустила предзаказы горячо ожидаемого криминального боевика с открытым миром GTA VI, однако не спешит раскрывать новые детали игры. Вместо студии это сделали бразильские ретейлеры.

Источник изображений: Rockstar Games

Источник изображений: Rockstar Games

Как подметили пользователи форума Reddit, на сайтах бразильского Amazon и местного ретейлера Kabum засветились подробности игрового процесса GTA VI, которых пока что нет на других площадках.

События GTA VI развернутся во вдохновлённом Флоридой штате Леонида. Игрокам достанется роль преступников Джейсона Дюваля и Лусии Каминос, которые в попытке заработать лёгкие деньги оказались посреди криминального заговора.

Игроки смогут переключаться между Джейсоном и Лусией в реальном времени, диктуя темп истории. Протагонисты обладают уникальными способностями, которые влияют на «криминальную экосистему и тактическую составляющую миссий».

Ретейлеры также раскрыли «важную инновацию» — интеграцию специальных сетей. С помощью внутриигрового смартфона можно будет смотреть вирусные видео, подписываться на блогеров Вайс-Сити и открывать секретные миссии.

Какие ещё подробности GTA VI обещают страницы игры на сайтах бразильских ретейлеров:

  • «самый большой, насыщенный и безумный» мир из созданных Rockstar;
  • NPC на базе «прогрессивного ИИ» со своим распорядком дня;
  • «интерактивные предприятия»;
  • органичные случайные события;
  • беспрецедентную динамику первой криминальной пары в истории франшизы;
  • «сверхскоординированные» ограбления;
  • влияние погоды и времени суток на геймплей;
  • графику следующего поколения;
  • оптимизацию для PS5 Pro — повышенную и более стабильную кадровую частоту, ещё более чёткое изображение.

GTA VI поступит в продажу 19 ноября для PS5, Xbox Series X и S по цене от $80 (от 9999 рублей в России). Вместо диска в розничной версии будет лишь код на загрузку игры с региональными ограничениями.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Код в мешке: Rockstar снабдила «дисковую» версию GTA VI для PS5 региональными ограничениями
Инсайдер: GTA VI всё-таки выйдет на дисках, но не сразу
10K-гейминг: «М.Видео» будет продавать GTA VI в России по цене заметно выше официальной
Космический шутер Wildgate от ветеранов Blizzard не проживёт и года — разработчики объяснили, что произошло
Kingdom Come: Deliverance 2 взяла новую вершину продаж и получила квест с «эксцентричным шутом» из Balatro
Несколько лет разочарований с Destiny 2 обернулись для Bungie массовыми увольнениями, но разработчики «должны гордиться» собой
Теги: grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, take-two interactive, экшен
grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, take-two interactive, экшен
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Ford вернул уволенных инженеров для исправления ошибок, которые наделал ИИ
Французский ретейлер подшутил над Steam Machine за €1039, предложив свою Stim Machine c RX 9060 XT чуть дешевле
Китай заставил BMW, Mercedes и Volkswagen объединиться ради создания единой автомобильной ОС
В Steam стартовала летняя распродажа с «чертовски большими» скидками на тысячи игр
Инженер AMD с помощью 3D-принтера собрал собственную Steam Machine с RTX 5060
Живой мир, интеграция соцсетей и геймплей за двух героев: бразильские ретейлеры раскрыли новые подробности GTA VI 40 мин.
Сотрудники OpenAI стали переходить от использования чат-ботов к ИИ-агентам 2 ч.
Космический шутер Wildgate от ветеранов Blizzard не проживёт и года — разработчики объяснили, что произошло 2 ч.
Администрация Трампа попросила OpenAI задержать публичный выпуск GPT-5.6 «из соображений безопасности» 2 ч.
Microsoft устранила множество проблем с Bluetooth в Windows 11 и улучшила работу с Apple AirPods 4 ч.
Kingdom Come: Deliverance 2 взяла новую вершину продаж и получила квест с «эксцентричным шутом» из Balatro 4 ч.
Илон Маск расширил доступ к фирменной платёжной системе для премиальных пользователей социальной сети X 4 ч.
OpenAI может отложить IPO до следующего года ради оценки в $1 трлн 5 ч.
Claude всё быстрее догоняет ChatGPT по числу платящих пользователей 8 ч.
«Яндекс» сделал «Алису AI» более человечной — она запоминает пользователей и подстраивается под их стиль общения 15 ч.
Китайские биологи первыми в мире заставили искусственные эмбрионы вырастить собственные органы 42 мин.
Asus первой восстановила отключённое AMD шифрование памяти Ryzen 9000 59 мин.
Акции азиатских партнёров Apple массово рухнули в цене после скачка цен на Mac и iPad 2 ч.
Для литиевых аккумуляторов придумали «омолаживающие» ванны — они возвращают им почти заводскую ёмкость 2 ч.
SpaceX превратит Starlink в мобильного оператора и бросит вызов «большой тройке» США 3 ч.
Swatch потребовала от Samsung компенсацию в $170 млн за копирование дизайна циферблатов для смарт-часов 3 ч.
Учёные создали пиксель, который научит дисплеи видеть 3 ч.
Chuwi начала принимать предзаказы на ноутбук UniBook с процессором Intel Wildcat Lake и ценой от $449 4 ч.
Apatura пытается убедить жителей, что 300-МВт ЦОД через дорогу от их домов принесёт только пользу 4 ч.
Apple ускорит выход флагманских процессоров M7, которые предложат передовые функции ИИ 8 ч.