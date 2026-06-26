Живой мир, интеграция соцсетей и геймплей за двух героев: бразильские ретейлеры раскрыли новые подробности GTA VI

Rockstar Games уже запустила предзаказы горячо ожидаемого криминального боевика с открытым миром GTA VI, однако не спешит раскрывать новые детали игры. Вместо студии это сделали бразильские ретейлеры.

Как подметили пользователи форума Reddit, на сайтах бразильского Amazon и местного ретейлера Kabum засветились подробности игрового процесса GTA VI, которых пока что нет на других площадках.

События GTA VI развернутся во вдохновлённом Флоридой штате Леонида. Игрокам достанется роль преступников Джейсона Дюваля и Лусии Каминос, которые в попытке заработать лёгкие деньги оказались посреди криминального заговора.

Игроки смогут переключаться между Джейсоном и Лусией в реальном времени, диктуя темп истории. Протагонисты обладают уникальными способностями, которые влияют на «криминальную экосистему и тактическую составляющую миссий».

Ретейлеры также раскрыли «важную инновацию» — интеграцию специальных сетей. С помощью внутриигрового смартфона можно будет смотреть вирусные видео, подписываться на блогеров Вайс-Сити и открывать секретные миссии.

Какие ещё подробности GTA VI обещают страницы игры на сайтах бразильских ретейлеров:

«самый большой, насыщенный и безумный» мир из созданных Rockstar;

NPC на базе «прогрессивного ИИ» со своим распорядком дня;

«интерактивные предприятия»;

органичные случайные события;

беспрецедентную динамику первой криминальной пары в истории франшизы;

«сверхскоординированные» ограбления;

влияние погоды и времени суток на геймплей;

графику следующего поколения;

оптимизацию для PS5 Pro — повышенную и более стабильную кадровую частоту, ещё более чёткое изображение.

GTA VI поступит в продажу 19 ноября для PS5, Xbox Series X и S по цене от $80 (от 9999 рублей в России). Вместо диска в розничной версии будет лишь код на загрузку игры с региональными ограничениями.