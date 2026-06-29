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«Игру буквально невозможно завершить»: работники Quantic Dream вышли на забастовку, чтобы спасти Star Wars Eclipse

Анонсированный ещё в декабре 2021 года нелинейный приключенческий экшен Star Wars Eclipse от Quantic Dream (Heavy Rain, Detroit: Become Human) оказался под угрозой отмены. Об этом сообщают сами работники французской студии.

Источник изображений: Quantic Dream

Источник изображений: Quantic Dream

По данным французского издания Gamekult, вслед за закрытием провального сетевого боевика Spellcasters Chronicles руководство Quantic Dream запланировало массовые увольнения — без работы собираются оставить 115 человек.

На фоне этого профсоюз STJV устроил у парижского офиса Quantic Dream забастовку. Пикет прошёл 25 июня — в тот день, когда представители Lucasfilm Games посещали студию для проверки прогресса Star Wars Eclipse.

Сотрудники называют забастовку не актом саботажа, а попыткой спасти Star Wars Eclipse

Сотрудники называют забастовку не актом саботажа, а попыткой спасти Star Wars Eclipse

В разговоре с Gamekult протестующие сотрудники Quantic Dream заявили, что увольнение 115 человек поставит Star Wars Eclipse под угрозу отмены, так как команде отчаянно не хватает квалифицированных специалистов.

«Мы убеждены, что в нынешнем виде игру буквально невозможно завершить, если план по сокращениям будет реализован в соответствии с графиком», — поделился один из работников Quantic Dream.

Тем временем китайский IT-гигант NetEase, которому принадлежит Quantic Dream, не спешит инвестировать в Star Wars Eclipse. Ранее сообщалось, что из-за провала Spellcasters Chronicles компания может пересмотреть вложения в студию.

На фоне отмены Spellcasters Chronicles в Quantic Dream подтвердили, что разработка Star Wars Eclipse продолжается по плану. По слухам, производство продвигается в «черепашьем темпе», а релиз всё ещё очень далеко.

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Теги: star wars eclipse, quantic dream, lucasfilm games, приключенческий экшен
star wars eclipse, quantic dream, lucasfilm games, приключенческий экшен
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