«Игру буквально невозможно завершить»: работники Quantic Dream вышли на забастовку, чтобы спасти Star Wars Eclipse

Анонсированный ещё в декабре 2021 года нелинейный приключенческий экшен Star Wars Eclipse от Quantic Dream (Heavy Rain, Detroit: Become Human) оказался под угрозой отмены. Об этом сообщают сами работники французской студии.

По данным французского издания Gamekult, вслед за закрытием провального сетевого боевика Spellcasters Chronicles руководство Quantic Dream запланировало массовые увольнения — без работы собираются оставить 115 человек.

На фоне этого профсоюз STJV устроил у парижского офиса Quantic Dream забастовку. Пикет прошёл 25 июня — в тот день, когда представители Lucasfilm Games посещали студию для проверки прогресса Star Wars Eclipse.

В разговоре с Gamekult протестующие сотрудники Quantic Dream заявили, что увольнение 115 человек поставит Star Wars Eclipse под угрозу отмены, так как команде отчаянно не хватает квалифицированных специалистов.

«Мы убеждены, что в нынешнем виде игру буквально невозможно завершить, если план по сокращениям будет реализован в соответствии с графиком», — поделился один из работников Quantic Dream.

Тем временем китайский IT-гигант NetEase, которому принадлежит Quantic Dream, не спешит инвестировать в Star Wars Eclipse. Ранее сообщалось, что из-за провала Spellcasters Chronicles компания может пересмотреть вложения в студию.

На фоне отмены Spellcasters Chronicles в Quantic Dream подтвердили, что разработка Star Wars Eclipse продолжается по плану. По слухам, производство продвигается в «черепашьем темпе», а релиз всё ещё очень далеко.