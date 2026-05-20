Сетевой боевик Spellcasters Chronicles от авторов Detroit: Become Human закроется спустя четыре месяца раннего доступа, зато у Star Wars Eclipse всё хорошо

Французская студия Quantic Dream (Heavy Rain, Beyond: Two Souls, Detroit: Become Human) прояснила дальнейшее будущее своего условно-бесплатного командного стратегического экшена Spellcasters Chronicles, и светлым его не назовёшь.

Напомним, Spellcasters Chronicles вышла 26 февраля в раннем доступе Steam. За без малого три месяца игра привлекла на пике 888 человек (20 на момент публикации) и заслужила 800 «смешанных» отзывов (рейтинг 61 %).

Как стало известно, Quantic Dream не будет доводить Spellcasters Chronicles до версии 1.0. Серверы закроют 19 июня — спустя менее четырёх месяцев со старта раннего доступа. Всем потратившим на проект деньги обеспечат полный возврат средств.

По словам Quantic Dream, команда Spellcasters Chronicles поставила перед собой цель выпустить смелую и оригинальную мультиплеерную игру, однако в непростых рыночных условиях ей не удалось привлечь достаточную аудиторию.

В результате отмены Spellcasters Chronicles студию ждёт внутренняя реорганизация — как правило, этот процесс означает увольнения. Сколько именно сотрудников потеряют работу, Quantic Dream не уточняет.

Quantic Dream также подтвердила, что ситуация Spellcasters Chronicles не повлияла на анонсированный в 2021 году нелинейный приключенческий экшен Star Wars Eclipse — разработка продолжается по плану.

Ранее сообщалось, что китайская компания NetEase, которой принадлежит Quantic Dream, не спешит инвестировать в проект и в случае провала Spellcasters Chronicles может пересмотреть дальнейшие вложения в студию.

Теги: spellcasters chronicles, quantic dream, экшен, стратегия
