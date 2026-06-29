Китайские ИИ-модели сравнялись с американским в отдельных сценариях

Китайские ИИ-системы достигли по производительности уровня мощной модели Mythos от Anthropic в некоторых сценариях кибербезопасности, сообщил The Wall Street Journal. По оценкам исследователей, новая ИИ-модель Z.ai компании Zhipu A может с ней сравниться в обнаружении уязвимостей, хотя пока отстаёт от ИИ-моделей Anthropic и OpenAI в других задачах.

Разрыв в возможностях между лучшими американскими и китайскими ИИ-моделями значительно сократился, и ряд компаний, включая Microsoft, рассматривают возможность предоставления китайских моделей на своих платформах.

«Китай делает всё возможное, чтобы разрыв со временем становился все меньше и меньше», — отметил Лиор Див (Lior Div), генеральный директор компании по кибербезопасности 7AI.

В отличие от моделей Anthropic или OpenAI, модель GLM-5.2 от Zhipu является открытой. Это означает, что её можно использовать и модифицировать без какого-либо контроля, чем также могут воспользоваться хакеры для противоправных действий.

Согласно данным OpenRouter, предоставляющей доступ к более чем 400 ИИ-моделям, GLM-5.2 входит в десятку наиболее часто используемых моделей. По данным компании Semgrep, в некоторых тестах производительности GLM-5.2 превзошла модель Claude Opus 4.8 от Anthropic, вышедшую в мае. Как полагают исследователи, при получении дополнительных инструкций Opus 4.8 и GLM-5.2 могут сравниться с Mythos по способностям обнаружения багов.

На прошлой неделе китайская 360 Security Technology выпустила новый инструмент для поиска уязвимостей Tulongfeng, который, по её словам, сопоставим по возможностям с Mythos. Это встревожило многих должностных лиц и руководителей компаний, занимающихся вопросами национальной безопасности.

В Китае считают, что «такое мощное оружие, способное изменить ландшафт кибервойны, не может оставаться исключительно в руках американцев». В свою очередь, в США власти стремятся ограничить доступ к отечественным передовым ИИ-моделям из соображений кибербезопасности.

В минувшую пятницу OpenAI представила семейство языковых моделей GPT-5.6, предупредив, что доступ к ним будет ограничен в соответствии с недавним указом президента, направленным на обеспечение безопасности и надзора за разработкой ИИ-моделей. При этом компания отметила, что в каждом конкретном случае ограничение не является долгосрочным решением.